KO prognozuje polexit po słowach Terleckiego. "Jego cechą jest szczerość"

Komisja Europejska zwróciła się we wtorek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę za działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, że w połowie lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym. Po tym wyroku Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia TSUE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej.

Wypowiedź Terleckiego

Wicemarszałek Sejmu był jednym z uczestników XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podczas swojego wystąpienia skomentował decyzję KE o wniosku ws. ukarania Polski przez TSUE. Polityk PiS podkreślił, że rząd i Polacy chcą pozostania w UE, ale jednocześnie Polska nie może "dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój".

– Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia – powiedział Terlecki, dodając potem, że "jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań".

Polityk wskazał także na przykład Wielkiej Brytanii, która 31 stycznia 2020 roku formalnie opuściła Unię Europejską.

– Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Koalicja Obywatelska: Wicemarszałek mówi to, co myśli Kaczyński

Według polityków Koalicji Obywatelskiej jest to jasna zapowiedź polexitu.

„Cechą Terleckiego jest szczerość. Dzięki niemu czasem wiemy, jaki plan ma Kaczyński” – napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer. „Terlecki mówi to, co myśli Kaczyński” – wtórował jej Krzysztof Brejza.

„Od 6 lat rządzący zohydzają Unię Europejską, prezydent mówi o wyimaginowanej wspólnocie, PiS wprowadza niezgodne z prawem zmiany w mediach, sądownictwie czy prokuraturze. Krok po kroku wyprowadzają Polskę z #UE. Dziś potwierdza to R. #Terlecki. I nagle zaskoczenie, że #Polexit?!" – ocenił z kolei Borys Budka. W podobnym tonie wypowiedział się Grzegorz Schetyna.

