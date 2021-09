Kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi Kościoła katolickiego. Uroczystości beatyfikacyjne oodbyły się w niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Liturgii przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a koncelebrowało ją 600 księży, 80 biskupów z Polski, wśród nich m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Wczoraj wieczorem odbyła się premiera filmu "Wyszyński – zemsta czy przebaczenie", w której wziął udział prezydent Andrzej Duda. – Muszę powiedzieć, że jestem poruszony. Nie wiedziałem, jak ten film jest skonstruowany, nie znałem scenariusza. Myślałem, że film będzie obejmował większy okres, a obejmuje czas, kiedy się spotkali (kard. Wyszyński i siostra Czacka – red.), kiedy razem służyli ludziom w szpitalu, w którym opiekowano się rannymi uczestnikami walk partyzanckich i częściowo walk Powstania Warszawskiego – powiedział prezydent po premierze.

Andrzej Duda: Polecam go wszystkim, nie tylko wierzącym

Jego zdaniem film "najbardziej poruszający jest dla kapłanów", bo "pokazuje rozterki, które towarzyszą służbie kapłańskiej w czasie wojny". – Jednocześnie pięknie jest pokazana różnica – przynajmniej ja to tak odebrałem – między siostrą Czacką, która była jednak 25 lat starsza od wtedy ks. Wyszyńskiego. On ma w czasie filmu 43 lata, a ona 68 i ma trochę inne spojrzenie na życie jednak – stwierdził Andrzej Duda.

Podkreślił, że ten film powinni zobaczyć ludzie młodzi. – Jeżeli ktoś będzie chciał zrozumieć, kim był naprawdę błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, dlaczego działał w taki, a nie inny sposób, to warto zobaczyć ten film, bo on pokazuje dojrzewanie w strasznych czasach. (…) Polecam go wszystkim ludziom, nie tylko wierzącym. To nie jest film wielkiej akcji, ale wielkiego ducha – ocenił prezydent.

Film "Wyszyński – zemsta czy przebaczenie" wchodzi do kin 17 września. W roli głównej występuje Ksawery Szlenkier, a partnerują mu m.in. Ida Nowakowska, Lech Dyblik oraz Małgorzata Kożuchowska.

