"Będziesz miłował". Piękna homilia kard. Semeraro podczas beatyfikacji

Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Liturgii przewodniczy kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski, wśród nich m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W uroczystościach wzięło udział około 7 tysięcy osób, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Obrzęd beatyfikacji nastąpił bezpośrednio po akcie pokuty. Wtedy to metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wypowiedział oficjalną prośbę o beatyfikację. – Arcybiskup Warszawy najpokorniej prosi Ojca Świętego Franciszka o włączenie w poczet błogosławionych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski i Matki Elżbiety Róży Czackiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – powiedział i przedstawił ich życiorysy.

Kard. Semeraro wygłosił homilię

Homilię wygłosił papieski wysłannik kard. Marcello Semeraro. Rozpoczął ją w języku włoskim, a następnie jej polskie tłumaczenie odczytał bp Piotr Jarecki. Duchowny mówił m.in. o posłudze i niezłomnej postawie Prymasa Tysiąclecia podczas wojny.

– Jednym z najbardziej dramatycznych momentów był z pewnością okres drugiej wojny światowej oraz czas heroicznego i tragicznego Powstania warszawskiego w 1944 roku. Ksiądz Wyszyński przebywał wówczas w okolicach Warszawy, w pobliskich Laskach jako kapelan zakładu dla niewidomych i Armii Krajowej. To właśnie wtedy, w trakcie trwania Powstania warszawskiego miało miejsce wydarzenie w Laskach wyjątkowe i prorocze. Błogosławiony Stefan podniósł z ziemi fragment częściowo spopielonej kartki, pochodzącej z płonącej i spowitej w ogniu stolicy, na której widniał napis "będziesz miłował". Głęboko poruszony Wyszyński zaniósł kartkę do kaplicy i rzekł do sióstr: do najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament. Do tego apelu upodobnił on swoją posługę pasterza i biskupa – powiedział Kard. Semeraro w homilii odczytanej w języku polskim przez bp. Jareckiego.

Semeraro podkreślił, że kard. Wyszyński kierował łodzią Kościoła katolickiego w Polsce i odważnie przeciwstawiał się odczłowieczającej ideologii komunizmu. – Prymas powtarzał "kto nienawidzi, już przegrał". W niczym się nie oszczędzał. Znosił wszelkie upokorzenia i cierpienia, których punktem kulminacyjnym były trzy lata spędzone w więzieniu w latach 1953-56 – przypomniał duchowny.

– Dzisiejsi nowi Błogosławieni otrzymali od tego Narodu nieocenione dobro wiary oraz żywotność wielowiekowej tradycji miłości do Boga. Co ofiarowali Narodowi w zamian? Ofiarowali życiowe przekonanie o prymacie Boga – powiedział kardynał. – Polska jest Narodem Maryjnym, Polska ofiarowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni różnych epok, wybitne postacie świętych, bożych mężczyzn oraz kobiet – podkreślił.

Formuła beatyfikacyjna

Wcześniej kard. Semeraro wygłosił w imieniu papieża Franciszka formułę beatyfikacyjną.

– Ja papież Franciszek spełniając pragnienia naszego brata Kazimierza Nycza, kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego, Arcybiskupa metropolity warszawskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za Radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, Arcybiskup gnieźnieński i warszawski, Prymas polski, Kardynał Świętego Kościoła rzymskiego, Pasterz według Serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka, w świecie Róża, fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, służebnic krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa – światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani błogosławionymi oraz, aby co roku ich wspomnienia mogły być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. Mianowicie, dla pierwszego dnia 28 maja oraz dla drugiej dnia 19 maja – odczytał kard. Semeraro.

