Kosiniak-Kamysz: Jedynym sposobem, żeby było normalnie jest zmiana rządu

Komisja Europejska wstrzymuje zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy, który jest niezbędny do uruchomienia środków z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Powodem ma być nieprzestrzeganie przez Polskę zasad praworządności. W tle jest spór rządu z Brukselą o reformę wymiaru sprawiedliwości. Gra toczy się o 57 mld euro dla naszego kraju.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w środę w TVN24, że rząd powinien spełnić postulaty Komisji Europejskiej. – Ja będę walczył o interes Polski, (Polska – red.) nie straci żadnego euro, nie przepuści żadnej szansy rozwojowej dla Polski – powiedział.

Kosiniak-Kamysz chce zmiany rządu

– My nie pozwolimy na to, żeby przez błędy rządzących Polacy stracili jakiekolwiek pieniądze. Jedynym sposobem na to, żeby było normalnie jest zmiana rządu. Uważam, że ten rząd nie jest w stanie dojść do porozumienia z Unią Europejską w żadnej sprawie – przekonywał.

Jak tłumaczył, jeśli pieniądze dla Polski są dzisiaj zablokowane, to oczekiwałby od Brukseli gwarancji, że jak nasz kraj będzie przestrzegał zasad, to nie straci "ani jednego euro".

"Ciągle wywołuje konflikt"

Stwierdził też, że "należy zrobić wszystko, żeby po zmianie rządów szybko te pieniądze przyszły, bo nie sądzę, żeby dzisiaj ten rząd dogadał się z Unią Europejską".

– Ten rząd nie jest skory do dojścia do porozumienia, nie chce tego robić, ciągle wywołuje konflikt. Jak nawet jeden zażegna, za chwilę może z Izbą Dyscyplinarną, to otworzy kolejną linię konfliktu. To wychodzi ze strategii tego rządu: szukać konfliktów, gdzie to jest możliwe – mówił Kosiniak-Kamysz.

