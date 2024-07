Kosiniak-Kamysz: Wojna hybrydowa przeciwko Polsce jest w najwyższym stadium

Trwa kolejne posiedzenie Sejmu. Głos z sejmowej mównicy zabrał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony mówił o przyjętej niedawno ustawie wspierającej działania wojska i służb. Jak powiedział, przyjęte rozwiązania zwiększają "bezpieczeństwo państwa polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszy niezłomnie strzegących granicy". Minister podziękował także żołnierzom i funkcjonariuszom "za ich poświęcenie".

– Wojna hybrydowa jest w swoim najwyższym stadium od początku jej rozpoczęcia przeciwko RP. Akty sabotażu, dywersji, wszystko, co się dzieje na granicy oraz w cyberprzestrzeni, skłaniają nas do podejmowania takich, a nie innych rozwiązań – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– Bardzo dziękuję wysokiej izbie za prawie jednomyślność w tej sprawie, bo to było głosowanie za polskim bezpieczeństwem, za bezpieczeństwem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Dziękuję za to, że znaleźliśmy wspólny mianownik, któremu na imię bezpieczeństwo Polski w tej sprawie – dodał szef MON.

Ustawa wspierająca żołnierzy

Ustawa wprowadza do Kodeksu karnego przepis, który wyłącza odpowiedzialność za czyny popełnione w określonych warunkach. Chodzi o użycie przez żołnierza broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane m.in. w celu odparcia bezpośredniego zamachu oraz przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza albo innej osoby.

Przepisy zapewniają również pomoc prawną żołnierzom i funkcjonariuszom służb w razie postępowania związanego z użyciem przez nich broni.

Za zmianami w ustawach w celu usprawnienia działań wojska, policji i Straży Granicznej wraz z poprawkami zagłosowało 401 posłów, 17 było przeciwko i tyle samo wstrzymało się od głosu. Przeciwko ustawie głosowało m.in. 14 posłów klubu Lewicy. Przeciwko rządowym przepisom zagłosowało też trzech posłów Koalicji Obywatelskiej: Franciszek Sterczewski, Klaudia Jachira oraz Małgorzata Tracz. Od głosu wstrzymało się 16 posłów Konferencji i Paweł Kukiz.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz chce wychowania patriotycznego. Plan wprowadzenia lekturCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Brytyjskie Eurofightery będą patrolować polskie niebo