W Sejmie scysja o Mercosur. "Morawiecki uczestniczył", "wystąpcie z EPL"

Na początku 22 posiedzenia Sejmu pomiędzy politykami PSL i PiS wywiązała się ostra wymiana zdań. Poszło o szykowaną umowę handlową pomiędzy Unia Europejskiej z państwami Mercosur (Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj).

Przeciwnicy porozumienia UE-Mercosur biją na alarm, że jego istotą jest zwijanie europejskiego rolnictwa, aby zrobić na kontynencie miejsce dla tańszej żywności z Ameryki Południowej, która nie podlega regulacjom obowiązującym w Unii Europejskiej.

Poseł PSL pyta Morawieckiego: Na czyj interes pan działa?

Na mównicy z wnioskiem formalnym pojawił się Jarosław Rzepa. Poseł chciał, żeby były premier Mateusz Morawiecki ustosunkował się do umowy Mercosur. – Przypomnę to, co zrobił, jeśli chodzi o handel zbożem z Ukrainą, jaki problem mieli Polacy rolnicy i co w tej sprawie zrobiliście? – pytał, kierując wzrok w stronę ław PiS.

– Ale w 2019 r. pan premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w zgodzie politycznej na dalsze procedowanie umowy Mercosur, której dziś obawiają się polscy rolnicy – powiedział Rzepa, wzywając Morawieckiego, żeby powiedział "na czyj interes działa".

Poseł PiS: Przyjmijmy uchwałę przeciwko Mercosur na tym Sejmie

Chwilę później głos zabrała zajmująca się rolnictwem Anna Gembicka. Poseł zwróciła się do Rzepy.

– To wy wykażcie się odwagą, bo pan premier Kosiniak-Kamysz mówi: jesteśmy przeciwko umowie z Mercosur. To dlaczego nie ma jeszcze stanowiska rządu w sprawie tej umowy? – pytała. – Jak na razie tylko Ministerstwo rolnictwa się wypowiedziało – dodała.

Gembicka podkreśliła, że klub PiS złożył projekt uchwały, która ma wyrazić sprzeciw wobec Mercosur. – Pokażcie, że sprzeciwiacie się tej umowie. Przyjmijmy na tym Sejmie tę uchwałę. To jest naprawdę bardzo ważne – apelowała do obecnych na sali parlamentarzystów, w tym wicepremiera Kosiniak-Kamysza.

Gembicka: Wystąpcie z EPL

Gembicka dodała, że Ursula von der Leyen, kiedy została wybrana na kolejną kadencję jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, zapowiedziała przyśpieszenie tej umowy. – Wy jesteście w Europejskiej Partii Ludowej – zwróciła się do posłów PO i PSL. – To wystąpcie z EPL, która forsuje tą umowę. Wykażcie się chociaż raz odwagą – nawoływała.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że uchwała PiS ma nadany numer druku i została skierowana do rozpatrzenia do komisji rolnictwa.

Stanowisko resortu rolnictwa

Polskie Ministerstwo Rolnictwa wyraziło negatywne stanowisko dla porozumienia Mercosur w proponowanym kształcie.

"Przyjęcie umowy w obecnym kształcie, doprowadzi do wyparcia z unijnego rynku polskich i europejskich producentów na rzecz dostawców z państw członkowskich MERCOSUR" – czytamy na stronie resortu.

Wiadomo, że przeciwko jej podpisaniu są partie opozycyjne: PiS i Konfederacja, ale także koalicyjny PSL.

