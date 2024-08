Radykalna przebudowa Kościoła jest w toku. Wpływowy kardynał zdradza plany

Hollerich to arcybiskup Luksemburga, a zarazem bliski doradca Franciszka i jeden z głównych rozgrywających na Synodzie o Synodalności. Rozmawiał niedawno z liberalnym jezuickim magazynem „America” – i jak się wydaje bardzo szczerze mówił o tym, co zmieni się w katolicyzmie.

Po pierwsze, czas na egalitaryzm. Luksemburczyk ogłosił, że synodalność musi na nowo „odkryć” II Sobór Watykański, to znaczy wydobyć na wierzch rozumienie Kościoła jako Ludu Bożego. Co to oznacza? Cóż, jak tłumaczą poprzednie dokumenty synodalne – że musi upaść „sztywny podział” na duchownych i świeckich, a więcej do powiedzenia mają mieć po prostu… wszyscy ochrzczeni. Katolicy czy nie, wierzący czy nie – nieważne. „Lud Boży” to CAŁY lud.