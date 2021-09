Jackowski: W części elektoratu PiS jest ogromny zawód

Nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, znaną szerzej jako "lex TVN", Sejm przyjął 11 sierpnia. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego.

Na początku września ustawę "lex TVN" odrzucił Senat, natomiast w środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla stacji TVN24. Senator PiS Jan Maria Jackowski był pytany w "Poranku Siódma 9", po co partii rządzącej całe to zamieszanie, skoro ostatecznie wykonano krok w tył.

Senator PiS rozkłada ręce

– Nie wiem. Też się codziennie nad tym zastanawiałem. Od 40 lat zajmuję się mediami, w tym ponad 20 jako parlamentarzysta. Uważam, że art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji, który określa strukturę kapitałową w mediach powinien być doprecyzowany, ale sposób jaki wybrano został odebrany jako konfrontacyjny i w pewnym sensie jako wygodny dla przeciwników regulowania tych zapisów – ocenił Jackowski.

Zwrócił uwagę, że "koszty tego są duże, a w części elektoratu PiS, która ma krytyczny stosunek do TVN, też jest ogromny zawód". – Oczekiwano, że skoro PiS zajął się tą sprawą, to ją przeprowadzi do końca. Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze – powiedział.

Pytany o przyszłość ustawy "lex TVN" senator wskazał na dwie opcje. – Jedna mówi, by przeprowadzić głosowanie i spróbować odrzucić weto Senatu do tej ustawy, a druga opcja - bardziej pragmatyczna - słusznie podkreśla, że po tym wszystkim, co się stało, kolejna dyskusja i przedstawianie PiS jako partii ograniczającej wolność słowa jest niepotrzebna – oświadczył Jackowski.

