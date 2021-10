Prof. Musiał: Niemcy postrzegają Polskę w sposób bardzo mocno rasistowski

Mieszkający w Niemczech historyk w rozmowie z portalem wPolityce.pl zdał relację z reakcji Niemców na wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego Sytuację podsumowuje krótko: "na Zachodzie bez zmian".

– Pomijają kompletnie, że praktycznie identyczny był wyrok niemieckiego TK, kompletnie go pomijają. Wcześniej był wywiad z Andreasem Voßkuhle, byłym przewodniczącym tego Trybunału - jeszcze nie było polskiego wyroku - gdzie Voßkuhle zapytany o to potwierdził, że to była słuszna decyzja. On mniej więcej powiedział to rasistowsko, że Polacy są niedojrzali i muszą się podporządkować, niedojrzali cywilizacyjnie - to wynika z podtekstu. Tu wychodzą niemieckie antypolskie uprzedzenia, że Polacy nie są dojrzali do demokracji i dlatego trzeba ich po prostu pouczać i nimi kierować – oburzał się uczony.

W ocenie prof. Musiała stwierdzenie ministrów Francji i Niemiec, że wyrok polskiego trybunału narusza zasady unijne, jest skandaliczne.

– W moim przekonaniu Niemcy grają całkiem świadomie na to, aby PiS stracił władzę. To już jest tak naprawdę aktywna próba obalenia rządu, który ma legitymację demokratyczną. To jest naprawdę oburzające. Trudno uwierzyć, że to w ogóle się dzieje. Mnie po prostu brakuje słów – kontynuował historyk.

Rasizm w Niemczech

Ze słów profesora wynika, że Niemcy nadal mają duży problem z pejoratywnym postrzeganiem swoich wschodnich sąsiadów.

– Oni postrzegają Polskę w sposób bardzo mocno rasistowski, bo inaczej tego nie można nazwać. To jest niemiecka tradycja praktycznie od wieku XIX i Niemcy się z tego jeszcze nie rozliczyli. Te antypolskie uprzedzenia tkwią w nich tak mocno, że oni nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że są te uprzedzenia, bo są przekonani, że tak jest. To jest antypolonizm wpisany w niemieckie DNA kulturowe. Dopóki oni nie będą sobie z tego zdawać sprawy, dopóty będziemy mieć taką sytuację, jaką mamy – gorzko stwierdził prof. Musiał.

