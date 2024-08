Ukraina: Prawie 1,1 tys. zabytków ucierpiało wskutek agresji rosyjskiej

W wyniku rozpętanej przez Rosję wojny od 24 lutego 2022 do końca lipca br. na Ukrainie poważnie uszkodzono lub całkowicie zrujnowano 1096 obiektów dziedzictwa kulturalnego – oznajmiła 2 sierpnia służba prasowa Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy. Powołując się na dane z obwodowych i miejskiej kijowskiej administracji wojskowych podano, iż tylko w ubiegłym miesiącu liczba takich zniszczonych zabytków wzrosła o 11. Najnowszy wykaz obejmuje 121 obiektów o znaczeniu ogólnonarodowym i 892 w wymiarze miejscowym a 83 to przypadki dopiero co ujawnione.

Zniszczenia na Ukrainie

Do spisu włączono ponownie zabytki zniszczone już wcześniej w obwodzie dniepropietrowskim, a nowe uszkodzenia odnotowano w obwodach charkowskim, chersońskim i sumskim. Według stanu na dzień dzisiejszy uszkodzone lub całkowicie zniszczeone są obiekty w 18 obwodach i Kijowie, najwięcej na Charkowszczyźnie – 314, następnie na ziemi chersońskiej – 150, donieckiej – 125, odeskiej – 116, czernihowskiej oraz w obwodzie kijowskim i w samej stolicy – po 69, na Zaporożu – 49, w obwodach: mikołajowskim – 45, dniepropietrowskim – 39, lwowskim – 36, ługańskim – 31, sumskim – 27, chmielnickim – 10, połtawskim – 6, winnickim i żytomierskim – po 4 oraz kirowogradzkim i czerkaskim po 1.

Ministerstwo podało również, iż uściślono wiadomości co do tych zabytków, które już zniszczono już wcześniej i które znajdują się na obszarach "tymczasowo okupowanych przez Rosję i/lub na terytoriach aktywnych działań bojowych".

Resort zwrócił uwagę, że na koniec lipca br. pod okupacją rosyjską znajdują się nadal niemal cały obwód ługański oraz znaczne części obwodów zaporoskiego, donieckiego i chersońskiego, co – zdaniem autorów raportu – uniemożliwia ustalenie dokładnej liczby uszkodzonych i zniszczonych wskutek wojny ukraińskich zabytków kulturalnych.

Czytaj też:

Sukces ukraińskiego wojska na Krymie. Duża strata RosjanCzytaj też:

"Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego usłyszeć". Chorwacja oburzona oświadczeniem Węgier