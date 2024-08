"Średnio dzienna liczba ofiar rosyjskich (zabitych i rannych) na Ukrainie spadła w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z wysokiego poziomu ponad 1262 w maju do 1140 w lipcu. Pomimo tej redukcji ostatnie trzy miesiące były najbardziej kosztowne dla rosyjskich sił zbrojnych od lutego 2022 r”. – przekazał brytyjski wywiad, powołując się na raporty Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według Brytyjczyków, zmniejszenie średnich dziennych strat wskazuje, że siły rosyjskie konsolidują swoje pozycje w obwodzie charkowskim.

"Chociaż to nowe podejście zwiększyło presję na linii frontu, skuteczna ukraińska obrona i brak przeszkolenia ze strony Rosjan ograniczają zdolność Rosji do wykorzystywania wszelkich sukcesów taktycznych do szerszych celów operacyjnych” – podał brytyjski wywiad.

Jednocześnie jest prawdopodobne, że przez cały sierpień 2024 roku poziom strat rosyjskich sił okupacyjnych w dalszym ciągu będzie przekraczał średnie wskaźniki ponad tysiąca osób dziennie, w związku z kontynuowaniem przez Rosję działań ofensywnych na szerokim froncie od obwodu charkowskiego na północy do Robotyny na południu.

Rosyjskie straty

W lipcu Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Oleksandr Syrski zauważył, że straty Federacji Rosyjskiej w wojnie są trzykrotnie większe niż Ukrainy. W lutym 2024 r. prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że w ciągu dwóch lat inwazji na pełną skalę zginęło 180 000 Rosjan. Ponad 500 000 Rosjan zostało rannych. Prezydent nie podał liczby osób zaginionych.

– To bardzo poważna kwestia. Ostatnio wśród radykalnej części niektórych amerykańskich odbiorców pojawiły się głosy, które nie są po naszej stronie, pytające: «Ile jeszcze ofiar? Ukraina straciła 300 000 zabitych”. Potem była informacja od Rosjan, którzy mówili, że Ukraina straciła około 100 000 zabitych. A Rosjanie stracili około 60 000. To wszystko kłamstwo, złudzenie. Każdy człowiek jest dla nas wielką stratą... 31 000 Ukraińców – personelu wojskowego – zginęło w tej wojnie – powiedział.

