Wymiana więźniów. Trump: Putin ograł Bidena

W stolicy Turcji, Ankarze, odbyła się w czwartek największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów między Rosją, Białorusią i krajami Zachodu. Operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci.

Polska uwolniła agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa. Wolność odzyskali m.in. przetrzymywani w Rosji Evan Gershkovich, Paul Whelan, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza.

Wymiana więźniów. Donald Trump komentuje

Trump wielokrotnie mówił, że do konfliktów zbrojnych takich, jak na Ukrainie, czy w Palestynie nigdy by nie doszło, gdyby nadal zasiadał w Białym Domu. – Jak zwykle było to zwycięstwo Putina lub każdego innego kraju, który ma z nami umowę, ale ponieważ odzyskaliśmy kogoś, więc nigdy nie będę tego kwestionować – powiedział Marii Bartiromo po powrocie reportera "Wall Street Journal" Evana Gerszkowicza do kraju.

– W czasie naszych rządów to by się nie zdarzyło. Odzyskalibyśmy go. Nie musielibyśmy nic płacić. Nie musielibyśmy wypuszczać niektórych z największych zabójców na świecie, ponieważ tak się stało, jak wiecie. A umowa jest bardzo złożona, ponieważ właśnie po to taka została zawarta. Tak więc nikt nie zna szczegółów umowy, a oni ją komplikują, więc nikt nie ma pojęcia jak bardzo ona jest zła. Przede wszystkim nie powinno dojść do aresztowania Gerszkowicza i nigdy by do tego nie doszło, gdybym nadal był prezydentem – kontynuował Trump.

– Nie mam pojęcia, na jakich warunkach oni to zawarli. Wiem tylko, że ogłosili, że to bardzo złożona transakcja. Zazwyczaj w ten sposób można powiedzieć, że zawarliśmy złą umowę, skomplikowaliśmy ją i nikt tego nie rozumie – powiedział Trump. – Musimy się zatem dowiedzieć, czy w grę wchodziły pieniądze? Czy oprócz wszystkiego innego zapłaciliśmy miliardy, tak jak ostatnim razem zapłaciliśmy 6 miliardów dolarów? – pytał.



Trump argumentował, że wykorzystywanie pieniędzy jako karty przetargowej podczas negocjacji może stworzyć bardzo „zły precedens” i prowadzić do aresztowań większej liczby Amerykanów za granicą dla okupu. – Kiedy zaczynasz płacić pieniądze… to nagle masz wysyp aresztowań i masz wielu zakładników wziętych do niewoli. Za tym idą kolejne pieniądze, ale również nieoczekiwane niebezpieczne sytuacje – podsumował Trump.



– Martwię się bardzo, gdyż ludzie, których mamy na czołowych stanowiskach, są rażąco niekompetentni. Martwię się, że oni mogą rozpętać III wojną światową, zanim dotrę do Białego Domu – dodał były prezydent USA.

