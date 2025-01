Co z inwestycjami Orlenu? Koncern wydał komunikat

Strategia Orlenu do 2035 r. pt. "Energia jutra zaczyna się dziś" przewiduje m.in., że skumulowane nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem inwestycji kapitałowych w latach 2025-2035 mogą wynieść od 350 do 380 mld zł, z czego od 270 do 290 mld zł stanowią nakłady o elastycznym charakterze, umożliwiając aktywne zarządzanie budżetem inwestycyjnym, podała spółka.

"Grupa Orlen przyjęła kryteria alokacji kapitału dla projektów inwestycyjnych uwzględniające minimalne stopy zwrotu w podziale na linie biznesowe oraz zróżnicowane pod kątem wpływu na emisje dwutlenku węgla. W latach 2025-2035 Grupa Orlen planuje nakłady inwestycyjne związane z: • działalnością o charakterze regulowanym (sieci dystrybucyjne energii elektrycznej i gazu) – ponad 60 mld zł • utrzymaniem aktywów operacyjnych – od 77 do 88 mld zł • rozwojem – od 132 do 143 mld zł • potencjalnymi inwestycjami kapitałowymi (M&A i partnerstwa) – do 85 mld zł" – czytamy w komunikacie. Co z zadłużeniem? W perspektywie do 2030 roku spółka planuje utrzymanie wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2x, zakładając realizację założeń makroekonomicznych, projekcji budżetowych oraz całkowitych planowanych nakładów inwestycyjnych. Po 2030 roku i realizacji planowanych nakładów inwestycyjnych spółka oczekuje dodatnich przepływów pieniężnych oraz stopniowego zmniejszania wskaźnika zadłużenia dług netto/ EBITDA do poziomu nie wyższego niż 0,5x w 2035 r., podano także. Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Orlen może odzyskać gigantyczne zaliczki Koncern paliwowy Orlen ma szansę na odzyskanie wielomilionowych zaliczek. Horizon Global z Dubaju ma zwrócić 100 mln dolarów zaliczki powstałej w sierpniu 2022 roku spółce Orlen Trading Switzerland. Informację o zawartej ugodzie przekazał w mediach społecznościowych dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. "Podpisano ugodę z pierwszym pośrednikiem. Chodzi o firmę Horizon Global z Dubaju, której 21.12.2023 r. Orlen Trading Switzerland przelał 100 mln dolarów. Ugoda zakłada, że pośrednik zwróci do końca tego roku całą zaliczkę, w transzach. Pierwsza jeszcze w styczniu" – czytamy w poście opublikowanym w środę popołudniu na platformie X. "100 mln dolarów wraca z Dubaju. Nowe fakty w aferze szwajcarskiej spółki Orlenu. Jest szansa na odzyskanie utraconych wielomilionowych zaliczek wypłaconych przez zagraniczną spółkę córkę Orlenu na dostawy ropy, która nigdy się nie pojawiła" – dodał Gierszewski. Czytaj też:

