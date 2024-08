Wiceszef MSZ oburzony: Nie omawia się takich rzeczy publicznie

Mariusz Kamiński podkreślił, że negocjacje na temat wymiany więźniów między Rosją a Zachodem trwały co najmniej od półtora roku. "Jako koordynator służb specjalnych prowadziłem w tej sprawie rozmowy z Amerykanami" – przyznał.

Były szef MSWiA dodał, że zaproponował przekazanie Rosjanom aresztowanego agenta GRU Pawła Rubcowa używającego nazwiska Pablo Gonzales. Warunkiem polskiej strony było przekazanie Polsce Andrzeja Poczobuta skazanego na Białorusi na 8 lat więzienia oraz posiadającego Kartę Polaka Rosjanina W. skazanego na 12 lat łagru za współpracę z polskimi służbami. "Ekipa Tuska oddała Rosjanom ich najcenniejszego agenta w zamian nie uzyskując nic. Hańba!" – grzmiał Kamiński.

Bartoszewski: Konfabulacje

Wpis Kamińskiego ostro skomentował wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. – Minister koordynator służb specjalnych nie powinien się wypowiadać na takie tematy publicznie, to po pierwsze. Były koordynator i marny koordynator, zdewastował służby specjalne, nic się na nich nie znał – powiedział Władysław Teofil Bartoszewski w Polsat News.

– Nawet gdyby to było prawdą, w co wątpię, to nie omawia się takich rzeczy publicznie, kto z kim, o czym dyskutuje w tak newralgicznych sprawach, to jest niepoważne. A co robił pan Kamiński, żeby Poczobuta uwolnić albo kogokolwiek innego? – kontynuował.

Jak dodał, słowa Kamińskiego to "konfabulacja". – Jeżeli tak rzeczywiście było[jak mówi Kamiński ws. Poczobuta – red.], to mówi o tajemnicach państwowych, a to jest karalne. Moim zdaniem tego nie było, nikt z panem Kamińskim o niczym nie rozmawiał – mówił dalej.

Wymiana więźniów

W stolicy Turcji, Ankarze, odbyła się w czwartek największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów w Rosji i krajach Zachodu. Operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Polska uwolniła agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa. Wolność odzyskali m.in. przetrzymywani w Rosji Evan Gershkovich, Paul Whelan, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza. Do Rosji wrócił skazany w Niemczech za morderstwo pułkownik FSB Wadim Krasikow, a do Niemiec przetrzymywany na Białorusi Rico Krieger.

Skazany na dożywocie morderca Wadim Krasikow, który został uwolniony przez Niemcy, jest agentem rosyjskich służb specjalnych FSB – przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Krasikow był członkiem elitarnej jednostki "Alfa". – Pracował z wieloma pracownikami służby bezpieczeństwa prezydenta – powiedział Pieskow.

