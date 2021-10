Zalewski dołączył do koła Hołowni. "Trzeba odejść od wyniszczającego sporu"

Polityczny transfer został ogłoszony podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Zalewski u Hołowni

– Chciałem z radością poinformować państwa, że dziś koło Polski 2050 w parlamencie powiększa się o znakomitego polityka, osobę, która – trzeba powiedzieć – sięga swoimi korzeniami aż do walki o niepodległość w latach 80. XX wieku. To uczestnik okrągłego stołu, człowiek, który – proszę zwrócić na to uwagę – był swego czasu i w Prawie i Sprawiedliwości, i w Platformie Obywatelskie. Dzisiaj dołącza do Polski 2050, a my serdecznie go witamy na pokładzie, licząc na to, że bardzo wzmocni naszą narrację o tym, że dzisiejszą scenę polityczną w Polsce trzeba zdepolaryzować – ogłosił transfer lider ruchu Polska 2050.

– Paweł Zalewski to wybitny specjalista w zakresie polityki międzynarodowej. I to będzie jego główny obszar zainteresowania w naszym ruchu – przedstawił nowego członka swojej formacji Hołownia.

W połowie maja tego roku Zalewski oraz Ireneusz Raś zostali wykluczeni z szeregów Platformy Obywatelskiej na wniosek ówczesnego przewodniczącego partii Borysa Budki. Jako powód podano "działania na szkodę PO”. Obaj politycy twierdzili, że wcześniej nikt z nimi na ten temat nie rozmawiał.

"Wyniszczający spór"

Podczas konferencji zarówno Hołownia, jak i Zalewski mówili o "sporze wyniszczającym Polskę". – Trzeba odejść od wyniszczającego Polskę i nas wszystkich sporu między dwoma siłami politycznymi, a doprowadzić do tego, żeby zrobiło się na scenie politycznej więcej miejsca nie dla strachu jednych przed drugimi, ale dla nadziei – powiedział lider Polski 2050.

– Bardzo się cieszę, że będę członkiem koła Polska 2050. Jesteśmy po szeregu rozmów z działaczami ruchu. Z takim profesjonalizmem zetknąłem się po raz pierwszy. To dla mnie bardzo duża radość. Zaważyły argumenty polityczne. Wiem i doświadczyłem tego, jak rujnująca dla Polski jest sytuacja, w której dwie partie polityczne zawładnęły emocjami Polaków. Ta walka odbywa się kosztem polskich interesów i interesów polskich rodzin. Dla mnie bardzo ważnym elementem na rzecz Polski 2050 jest to, że dziś to główna partia na opozycji, która prowadzi prace programowe konsultowane z ekspertami, co przynosi swój efekt – mówił Zalewski.

W kole Polski 2050 znajdują się: Hanna Gil-Piątek, Michał Gramatyka, Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha, prof. Wojciech Maksymowicz, Mirosław Suchoń i Tomasz Zimoch.

Czytaj też:

Mucha: Działania, które osłabiają naszą relację z UE są nie do zaakceptowaniaCzytaj też:

Hołownia chce "uwieść" ludzi wizją. "Nie możemy zmarnować żadnego tygodnia"