Niemiecki polityk oskarża USA o wojnę na Ukrainie. "Pokój ważniejszy niż wolność"

96-letni dziś Klaus von Dohnanyi był w przeszłości bardzo wpływowym politykiem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. W latach 1972-1974 pełnił funkcję ministra oświaty i nauki w rządzie kanclerza Willy'ego Brandta. Z kolei w latach 80. przez siedem lat był burmistrzem Hamburga. Dziś polityk ten w ostrych słowach krytykuje zwrot, jaki w ostatnim czasie nastąpił w polityce Niemiec. Uznał go wręcz za "z gruntu błędny".

Polityk SPD uderza w USA: Prowokowali Putina

W wywiadzie dla tygodnika "Die Zeit" Klaus von Dohnanyi podkreślił, że bezpieczeństwo jest możliwe tylko z Rosją. Należy przy tym – stwierdził – nie tylko znać rosyjskie interesy bezpieczeństwa, ale również je uwzględniać.

Polityk oskarżył tu Stany Zjednoczone o naruszenie tej zasady poprzez dozbrajanie Ukrainy na wielką skalę, co było równoznaczne z prowokowaniem Władimira Putina.

Pokój ważniejszy niż wolność?

W wywiadzie von Dohnanyi wyraził pogląd, że jeżeli poświęcenie wolności innych państw może zapobiec wojnie, to "oczywiście można tak postąpić".

Odnosząc się do sytuacji politycznej w Rosji socjaldemokrata podkreślił, że w Niemczech nikt jej nie akceptuje. – Ale jeśli pragnie się pokoju dla Niemiec i bezpieczeństwa dla naszych dzieci i wnuków, to nie ma znaczenia, w jaki sposób Rosja jest rządzona. Chodzi o to, jak ja, jako niemiecki polityk mogę zapobiec sytuacji, w której znów będą zrzucane na nas bomby. To jest decydujące – podkreślił.

Klaus von Dohnanyi przywołał tu kontrowersyjne słowa doradcy Willy'ego Brandta Egona Bahra, który po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce oświadczył, że "pokój jest ważniejszy niż Polska".

Czytaj też:

Zełenski: Wojnę należy zakończyć na warunkach ukraińskichCzytaj też:

Trump pogratulował Putinowi. "Świetny interes"Czytaj też:

Szefowa MSZ Niemiec w trzech słowach skomentowała wymianę więźniów z Rosją