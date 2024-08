Trump pogratulował Putinowi. "Świetny interes"

Były prezydent USA Donald Trump pogratulował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi dużej wymiany więźniów między Rosją, Białorusią i kilkoma państwami zachodnimi.

– Chciałbym pogratulować Władimirowi Putinowi zawarcia kolejnej świetnej umowy, świetnego interesu – powiedział kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta podczas wydarzenia kampanijnego w sobotę w Atlancie, w stanie Georgia. –

– Uwolnili jednych z największych zabójców na świecie – wskazał Trump. – Niektórych z najgorszych zabójców, jakich złapali. I odzyskaliśmy naszych ludzi, ale zawarliśmy kilka okropnych, okropnych umów. I miło jest powiedzieć, że ich odzyskaliśmy, ale czy to nie stanowi złego precedensu? – pytał polityk.

Donald Trump wskazał, że to do niego należy rekord w liczbie sprowadzanych do ojczyzny obywateli USA przetrzymywanych za granicą, podkreślając: – Nigdy nic za to nie zapłaciłem.

Największa wymiana więźniów od czasów Zimnej Wojny

W stolicy Turcji, Ankarze, odbyła się w czwartek największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów między Rosją, Białorusią i krajami Zachodu. Operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Do Rosji wrócił m.in. skazany w Niemczech za morderstwo pułkownik FSB Wadim Krasikow, a do Niemiec przetrzymywany na Białorusi Rico Krieger.

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock nazwała wymianę więźniów między Rosją, Białorusią i kilkoma krajami zachodnimi "niezwykle delikatnym dylematem". Podkreśliła, że decyzja o ekstradycji Krasikowa "nie była łatwa dla nikogo w rządzie". Wadim Krasikow w RFN odsiadywał wyrok dożywocie za zabicie w centrum Berlina Gruzina czeczeńskiego pochodzenia Zelimchana Changoszwilego, szukającego w Niemczech schronienia. Prezydent Rosji Władimir Putin publicznie bronił mordercy, ponieważ – zdaniem Moskwy – wyeliminował on wroga państwa.

Czytaj też:

Krytyk Putina chce wrócić do Rosji. "Zostałem wymieniony wbrew swojej woli"Czytaj też:

Dr Winkler o wymianie więźniów: Czy interes Polski wzięto pod uwagę?