"Akt agresji wobec Polski". Sienkiewicz uderza w Trumpa i Muska

Uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta USA, zgodnie z tradycją, odbyła się na Kapitolu.

– Od dzisiaj nasze państwo będzie rozkwitało i będzie ponownie szanowane na świecie. Wszystkie narody będą nam zazdrościły i nie pozwolimy sobie, aby nas wykorzystywano. Każdego dnia mojej administracji sprawię, że Ameryka będzie najważniejsza – powiedział Donald Trump.

Sienkiewicz do PiS: Jesteście partią Trumpa i Muska w UE

Głos ws. poparcia dla działań Trumpa ze strony PiS zabrał na forum Parlamentu Europejskiego polityk Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz.

– Do prawej strony sali: przestańcie udawać, że chodzi wam o wolność słowa. Wy jesteście partią Trumpa i Muska w Unii Europejskiej – mówił były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Sienkiewicz szczególną uwagę zwrócił na funkcjonowanie platformy X.

– Wczoraj owacyjnie klaskaliście Trumpowi i nie przeszkadza wam, że ten prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wojną handlową niszczącą gospodarkę Unii Europejskiej. Dziś bronicie amerykańskich platform internetowych i nie przeszkadza wam, że ich algorytmy będą częścią amerykańskiej technologicznej agresji wobec Europy – mówił europoseł KO. – Dla mnie wsparcie platformy X dla AfD już jest aktem agresji wobec mojego kraju i dziwię się posłom z mojego kraju, z Prawa i Sprawiedliwości, że się na to godzą – dodał.

Bartłomiej Sienkiewicz stwierdził, że "jeśli Komisja Europejska nie będzie w stanie powstrzymać platformy X przed ingerencją w europejską politykę, jeśli DSA zostanie martwym prawem, to Unia Europejska straci suwerenność".

Deputowany ponownie zwrócił się do polityków PiS. – Wy z prawej strony jesteście forpocztą tej agresji, jesteście zdrajcami Europy – powiedział Sienkiewicz.

twitter

Trzaskowski: Dobry prezydent umie nawiązywać relacje

Do perspektywy współpracy z Donaldem Trumpem jako prezydentem Stanów Zjednoczonych, w zupełnie innym tonie, odniósł się Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej w Białogardzie.

– Ja widziałem bardzo różne reakcje na to, co powiedział wczoraj Trump i widziałem mnóstwo emocji, i tych bardzo pozytywnych, i tych bardzo negatywnych. A ja uważam, że mniej emocji, a więcej rozsądku – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Jak zaznaczył, jego zadaniem jest „przyglądanie się dokładnie propozycjom Donalda Trumpa i zadbanie o to, żeby brany był pod uwagę polski interes”.

– Dobry prezydent Rzeczpospolitej to ktoś, kto umie nawiązywać relacje. Ja jestem przekonany, że takie relacje z Donaldem Trumpem bym nawiązał dosyć szybko, bo od wielu lat rozmawiam z politykami z jego otoczenia, zapraszaliśmy też polityków republikańskich, tych którzy doradzają politykom republikańskim choćby na Campus Polska Przyszłości – zapewnił Trzaskowski.

Czytaj też:

Hołownia wita Trumpa. Padły słowa o BoguCzytaj też:

"To nie było przemówienie łączące". Minister Tuska krytykuje Trumpa