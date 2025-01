Von der Leyen po zaprzysiężeniu Trumpa: Weszliśmy w nową erę

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zabrała głos w trakcie 55. Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Ursula von der Leyen mówiła o relacjach Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Zauważyła, że dwie trzecie amerykańskich aktywów za granicą znajduje się w Europie, a handel pomiędzy UE i USA stanowi 30 proc. globalnej wymiany.

– Naszym priorytetem będzie omówienie wspólnych interesów i gotowość do negocjacji. Będziemy pragmatyczni, ale zawsze będziemy stać przy naszych zasadach, chronić nasze interesy i podtrzymywać nasze wartości – zadeklarowała von der Leyen.

"Nowa era ostrej konkurencji"

W poniedziałek w Waszyngtonie odbyło się zaprzysiężenie 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump już cofnął wiele decyzji swojego poprzednika Joe Bidena dotyczących energetyki. Zniósł m.in. regulacje w kwestii wydobycia ropy naftowej oraz wycofał się z paryskiego porozumienia klimatycznego.

Ursula von der Leyen opowiedziała się za porozumieniem paryskim i "kontynuowaniem walki" z emisjami gazów cieplarnianych. – Nadchodzące lata będą kluczowe nie tylko dla Europy. Wszystkie kontynenty będą musiały przyspieszyć przejście na zerową emisję netto i poradzić sobie z rosnącym ciężarem zmiany klimatu. Powodzie od Brazylii po Indonezję, od Afryki po Europę, pożary lasów w Kanadzie, Grecji i Kalifornii, huragany w USA i na Karaibach – zmiana klimatu nadal znajduje się na szczycie globalnej agendy – powiedziała szefowa KE, cytowana przez portal Euractiv.

– Rok 2025 oznacza 50 lat stosunków dyplomatycznych Unii Europejskiej z Chinami. Postrzegam to jako okazję do zaangażowania się i pogłębienia naszych relacji, a jeśli to możliwe – nawet do rozszerzenia naszych więzi handlowych i inwestycyjnych – oświadczyła von der Leyen.

– Weszliśmy w nową erę ostrej konkurencji geostrategicznej. Główne gospodarki świata rywalizują o dostęp do surowców, nowych technologii i globalnych szlaków handlowych. W miarę jak ta konkurencja się zaostrza, będziemy świadkami coraz częstszego stosowania narzędzi ekonomicznych, takich jak sankcje, kontrola eksportu i cła – dodała.

