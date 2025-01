Kiedy prezydent Duda spotka się z Trumpem? "Realna data"

Co ze spotkaniem Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem? – Dzisiaj realną datą rozmów polskiego prezydenta i amerykańskiego przywódcy jest 28 kwietnia – powiedział Wirtualnej Polsce jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy.

Jak zauważył portal WP, 28-29 kwietnia 2025 r. prezydent Polski będzie gospodarzem szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się w Warszawie. Będzie to jubileuszowy, 10. szczyt.

Kilka dni temu na antenie Polskiego Radia prezydencki minister Wojciech Kolarski przypomniał, że Andrzej Duda tuż po wyborach prezydenckich w USA zaprosił Donalda Trumpa do Polski.

– Rozmowa na ten temat odbywała się 11 listopada między prezydentem Dudą a prezydentem elektem Trumpem. Prezydent wspomniał o szczycie Inicjatywy Trójmorza w Warszawie, w 10. rocznicę powołania tej formuły współpracy państw Europy Środkowej i Wschodniej, należących do Unii Europejskiej. Ta informacja spotkała się z zainteresowaniem prezydenta Trumpa – zaznaczył Kolarski.

Duda pogratulował Trumpowi. "Liczę na owocną współpracę"

W poniedziałek odbyło się zaprzysiężenie 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Tego dnia prezydent Andrzej Duda udał się do Szwajcarii, gdzie bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Na poprzedzającej wylot konferencji prasowej Duda był pytany, czy nie żałuje nieobecności na inauguracji Donalda Trumpa w Waszyngtonie. – Wolę robić politykę dla Polski, która polega na rozmowach z liderami, dyskusjach. (...) Nie mam wątpliwości co do moich dobrych relacji z prezydentem Donaldem Trumpem i nie muszę stać w tłumie, żeby te dobre relacje pokazywać, one po prostu są – przekonywał. – Nie sądzę, żeby prezydent Trump miał dzisiaj głowę, aby się spotykać i rozmawiać o polityce – podkreślił.

W zaprzysiężeniu Trumpa uczestniczył m.in. były premier, a obecnie szef EKR Mateusz Morawiecki.

Andrzej Duda zwrócił się do Donalda Trumpa za pośrednictwem platformy X. "W dniu zaprzysiężenia na 47. Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje od narodu polskiego. Nasze kraje łączą wieloletnie więzi przyjaźni i wiary w te same wartości: wolność i demokrację. Jestem przekonany, że pańska prezydentura będzie nadal sprzyjać umacnianiu tych więzi na płaszczyźnie politycznej, bezpieczeństwa i gospodarczej. Liczę na dalszą owocną współpracę, która – jestem pewien – przyczyni się do wzmocnienia sojuszu polsko-amerykańskiego. Życzę panu i pana rodzinie zdrowia, pomyślności i sukcesów w nadchodzących latach. Niech Bóg błogosławi Amerykę! Niech Bóg błogosławi Polskę!" – napisał.

Czytaj też:

Czy prezydentura Trumpa poprawi bezpieczeństwo Polski? Wyniki sondażuCzytaj też:

"Jestem sceptyczny, ale nie histeryzowałbym". Magierowski o Trumpie