Duda i Tusk gratulują Trumpowi. Zupełnie różne wpisy

Uroczystość zaprzysiężenia, zgodnie z tradycją, odbyła się na Kapitolu.

Trump: Nasza niepodległość zostanie odzyskana

– Od dzisiaj nasze państwo będzie rozkwitało i będzie ponownie szanowane na świecie. Wszystkie narody będą nam zazdrościły i nie pozwolimy sobie, aby nas wykorzystywano. Każdego dnia mojej administracji sprawię, że Ameryka będzie najważniejsza – powiedział 47. prezydent USA Donald Trump.

Przywódca szczególnie akcentował chęć przywrócenia ładu w Stanach Zjednoczonych.

– Nasza niepodległość zostanie odzyskana i przywrócę bezpieczeństwo. Równowaga sprawiedliwości zostanie przywrócona, a stosowanie wymiaru sprawiedliwości jako broni zakończy się. Ameryka wkrótce będzie jeszcze bardziej wyjątkowa niż kiedykolwiek wcześniej. Powracam na urząd prezydenta pewny, że jesteśmy na początku ery sukcesu – podkreślił.

Duda i Tusk gratulują Trumpowi

Do wydarzenia odnieśli się w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk.

"Gratulację Donaldowi Trumpowi zaprzysiężenia na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wszystkiego najlepszego z Polski i prezydencji UE" – napisał na portalu X szef polskiego rządu.

twitter

Do Donalda Trumpa zwrócił się bezpośrednio prezydent RP. Jego wpis był znacznie bardziej obszerny niż to, co zamieścił Donald Tusk.

"W dniu zaprzysiężenia na 47. Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje od narodu polskiego" – napisał, również na portalu X, Andrzej Duda.

twitter

"Nasze kraje łączą wieloletnie więzi przyjaźni i wiary w te same wartości: wolność i demokrację. Jestem przekonany, że pańska prezydentura będzie nadal sprzyjać umacnianiu tych więzi na płaszczyźnie politycznej, bezpieczeństwa i gospodarczej" – podkreśliła głowa państwa.

Prezydent RP podkreślił, że liczy na "dalszą owocną współpracę", która "przyczyni się do wzmocnienia sojuszu polsko-amerykańskiego".

"Życzę panu i pana rodzinie zdrowia, pomyślności i sukcesów w nadchodzących latach. Niech Bóg błogosławi Amerykę! Niech Bóg błogosławi Polskę!" – napisał Andrzej Duda.

Czytaj też:

"Nie może być dwóch samców alfa". Koniec współpracy Trumpa z Muskiem?Czytaj też:

"Lektura obowiązkowa"; "Uniwersalne". Reakcje na przemówienie Trumpa