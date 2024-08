Demokracja w zawieszeniu

Zamiast zrobić to, co wydaje się ze wszech miar słuszne – przyjąć sprawozdanie partii Jarosława Kaczyńskiego na dokładnie takich samych zasadach, jak to robiono do tej pory w stosunku do wszystkich innych komitetów wyborczych – PKW postanowiła w tym jednym przypadku dalej sprawę badać. O tym, co jest konkretnie do zbadania, można się było wcześniej dowiedzieć z usłużnych rządowych mediów, które całkiem przypadkowo i całkiem niezależnie dotarły do zarzutów prokuratury wobec wydatków kampanijnych PiS. Nie zamierzam tu powtarzać tego, na co już często wskazywałem przy okazji innych pseudośledztw prowadzonych przez bodnarowców, a dotyczących rzekomych straszliwych naruszeń prawa przez dysponentów Funduszu Sprawiedliwości i w szczególności przez posłów Suwerennej Polski. Cokolwiek bym napisał, zwolenników tezy o istnieniu „zorganizowanej grupy przestępczej” i tak nie przekonam. Nie ma też sensu, żebym przekonywał tych, którzy rozumieją mechanizm tworzenia coraz bardziej niedorzecznych oskarżeń i ubierania ich w pozory prawa.