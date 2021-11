Terlecki: Referendum to Kowalski może zrobić u siebie w domu

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski powiedział wczoraj w rozmowie z Onetem, że dobrym rokiem na referendum dotyczące wyjścia Polski z Unii Europejskiej byłby rok 2027, gdy zakończy się obecna perspektywa budżetowa.

– Jeśli nie zatrzymamy eurokratów, koszty życia w Polsce będą zbyt duże. Wyjście Polski z UE uderzy w gospodarkę niemiecką, dlatego musimy zacząć grać twardo. Polska nie może być żebrakiem UE – stwierdził Kowalski.

Reakcja Terleckiego

Do tych słów odniósł się w czwartek w rozmowie z dziennikarzami wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. – Szanuję poglądy posłów naszego klubu, ale pan Kowalski to może referendum u siebie w domu zrobić, a nie zapowiadać, że zrobi je w Polsce, także nie ma specjalnie o czym rozmawiać – stwierdził.

– Różne poglądy mają posłowie. Dopóki to się mieści w granicach rozsądku i współpracy klubowej, to oczywiście to tolerujemy – dodał.

Wypowiedź Kowalskiego Terlecki nazwał "prywatną". – Stara się być bardzo radykalny i myśli, że na tym zbuduje swoje poparcie wśród wyborców. (…) To jest poseł o bardzo zdecydowanych poglądach, ale nie podzielamy jego poglądów – oświadczył.

PiS: Polexit to fake news

Politycy partii rządzącej od samego początku przekonują, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej i że polexit to fake news specjalnie rozpowszechniany przez opozycję.

– Opozycja próbuje insynuować nam, że chcemy doprowadzić do wyjścia z Unii. To jest kłamstwo wywoływane po to, żeby osłabić Unię Europejską – mówił w październiku premier Mateusz Morawiecki.

