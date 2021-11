"To zakrawa na zdradę stanu". Senator PiS mocno o Grodzkim

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki udzielił wywiadu duńskiemu portalowi, w którym oskarżył polski rząd o autorytaryzm i przeprowadzenie nieuczciwych wyborów. "Przyznaję, to są trudne czasy, ale trzymać się razem i wzmacniać współpracę wokół Bałtyku i wspólnotę w UE. Prawo i Sprawiedliwość to nie Polska. A Polska to nie tylko PiS. Ja sam jestem tego żywym dowodem. Tak, walczymy z autorytarnym reżimem. W Senacie my mamy większość, dlatego oni się nas boją i możemy ich użądlić" – mówił Grodzki w rozmowie z polennu.dk.

"Mamy autorytarny rząd, który jest daleki od demokratycznego. (…). Demokrację trzeba utrzymać za wszelką cenę, inaczej wszystko skończy się chaosem" – cytuje dalej marszałka portal Polityce.pl

"Próbuje utrzymać pozycję za wszelką cenę"

– Są to jakieś skandaliczne wypowiedzi, desperackie, człowieka, który chyba za wszelką cenę chce utrzymać swoją pozycję w Platformie Obywatelskiej, bo wiemy, że zbierają się nad nim jakieś czarne chmury – ocenia w rozmowie z serwisem senator Maria Koc.

– Jeżeli ta wypowiedź rzeczywiście tak wyglądała, to trudno nawet znaleźć do tego komentarz, bo to jest tak niewiarygodne, że można kłamać na temat swojej Ojczyzny. Jeżeli jest się bezradnym, bo od kilku lat nie potrafi się wygrać żadnych wyborów, to ja rozumiem frustrację. Ale ta frustracja nie tłumaczy kłamstwa na temat Polski – zaznacza polityk PiS.

Maria Koc przypomina, że "Polska jest krajem demokratycznym": – Nie ma tu żadnego autorytarnego reżimu. Jest demokratycznie wybrany rząd, który rządzi zgodnie z wolą większości, która go wybrała i w Polsce sprawy mają się dobrze, bo Polska stoi bardzo dobrze gospodarczo, wzmocniła się bardzo społecznie, przeprowadza reformy, goni szybko kraje Europy Zachodniej.

