Europoseł PiS o piątej kolumnie w Polsce: Ona jest i wśród celebrytów, i polityków

Polityk Zjednoczonej Prawicy skomentował sytuację na granicy polsko-białoruskiej w poniedziałkowym programie "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP 1.

"Piąta kolumna"

– Od momentu ogłoszenia stanu wyjątkowego na granicy mamy w Polce do czynienia ze swoistą piątą kolumną. Ona jest i wśród celebrytów, i polityków, i organizacji pozarządowych – mówił Zbigniew Kuźmiuk.

Zdaniem eurodeputowanego eskalacja napięcia ze strony Białorusi z wykorzystaniem migrantów może nastąpić 11 listopada, w Święto Niepodległości Polski. – Rosjanie lubują się w sytuacjach, żeby urządzać prowokacje w sytuacji, kiedy sąsiedni kraj obchodzi swoje wielkie święto – oznajmił.

Jednocześnie polityk uważa, że polskie służby są dobrze przygotowane na obronę granic państwowych przed szturmem imigrantów z terenów Białorusi. Przypomnijmy, że Internet obiegły nagrania, na których widać być może nawet kilkutysięczne tłumy cudzoziemców. Wraz z białoruskimi funkcjonariuszami przebywają oni obecnie na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej.

"Próba przykrycia skandalu"

Zbigniew Kuźmiuk w programie Telewizji Polskiej został również zapytany o sytuację z Pszczyny na Śląsku. 30-letnia kobieta zmarła w miejscowym szpitalu w 22. miesiącu ciąży. Dramatyczne zdarzenie wywołało falę protestów w Polsce w miniony weekend. Uczestnicy, w tym politycy opozycji, domagali się zmiany przepisów prawa aborcyjnego.

– To co się stało w Pszczynie nie ma żadnego związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Coraz więcej dowiadujemy się o tamtejszym szpitalu. To szpital powiatowy prowadzony przez prywatną firmę. Dyrektor placówki prowadził tę ciążę i w sytuacji jej zagrożenia nie odpowiadał na telefony – powiedział europarlamentarzysta z ramienia PiS. – Cała akcja ogólnopolska jest próbą przykrycia skandalu związanego z zarządzaniem tym szpitalem. A powiat pszczyński to Platforma Obywatelska – dodał.

