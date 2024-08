Iustitia zwraca się przeciw Bodnarowi. "Nie wziął ich do resortu"

"Podobno Adam Bodnar ma coraz więcej przeciwników w środowisku sędziowskim" – donosi "Wprost". Chodzi o sędziów z organizacji Iustitia, która przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy krytykowała władzę, zarzucając jej upolitycznianie wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie sędziowie nie mieli problemów z tym, aby brać udział w tych samych demonstracjach, na których pojawiali się politycy ówczesnej opozycji.

Wygląda na to, że członkowie Iustitii liczyli, że koalicja pod wodzą Donalda Tuska odwdzięczy się, gdy przejmie władzę. –Sędziowie ze Stowarzyszenia Iustitia sądzili, że skoro tak ofiarnie walczyli o odsunięcie PiS od władzy, to minister sprawiedliwości będzie chciał się na nich oprzeć i weźmie ich do resortu. Tymczasem Bodnar wziął do ministerstwa swoich ludzi, a członkowie Iustitii zostali na lodzie i dlatego coraz częściej krytykują ministra sprawiedliwości – mówi polityk z obozu władzy.

Sędziowie z Iustitii uderzają w Bodnara

Spór na linii Iustitia–Adam Bodnar był widoczny już wcześniej.

– Rozliczenie Funduszu Sprawiedliwości to miał być okręt flagowy obecnej ekipy. Tymczasem koncertowo dali ciała, dostali po łapach od sądu. W pełni zasłużyli – komentował jeden z sędziów ze Stowarzyszenia Iustitia. Chodziło o kwestię aresztu dla posła Marcina Romanowskiego.

– No, stało się. Niefajnie. Poszli na rympał i dostali od sądu po łapach. Należało im się – podkreślał w rozmowie z Onetem jeden z sędziów tego stowarzyszenia. Według niego, "ktoś tu wyraźnie nie dochował staranności i nie zabezpieczył się na każdą ewentualność". – A powinni, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości miała być dla rozliczeń poprzedniej ekipy rządzącej po prostu okrętem flagowym – wskazuje, dodając iż ktoś najwyraźniej poczuł się zbyt pewnie.

