Absurdalny wpis Grodzkiego. "Uczestnicy MN powinni uczyć się od pani Wandy"

Marsz Niepodległości ruszy w czwartek o godz. 13 z ronda Dmowskiego i przejdzie tradycyjną trasą na błonia Stadionu Narodowego. Oficjalnym organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, którego prezesem jest Robert Bąkiewicz.

Zgodnie z zapowiedzią szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka w tym roku marsz będzie miał jednak charakter państwowy. Oprócz policji, bezpieczeństwo uczestnikom obchodów zapewnić ma też Żandarmeria Wojskowa. Powodem uznania MN za wydarzenie o randze państwowej była m.in. tocząca się w sądach sprawa rejestracji go jako zgromadzenia cyklicznego, w której zapadły orzeczenia niekorzystne dla jego organizatorów.

Uczestnicy MN nie są patriotami?

"Stolica, która uhonorowała Wandę Traczyk-Stawską tytułem Warszawianki Roku, jutro będzie świadkiem marszu ludzi, którzy patriotyzmu powinni uczyć się od Pani Wandy. W Warszawie zwyciężają tylko tacy ludzie jak Pani Wanda, której gratuluję i nisko się kłaniam" – napisał na Twitterze marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Jakiś czas temu Wanda Traczyk-Stawska, uznając się za reprezentankę całę środowiska powstańczego powiedziała: – My, powstańcy, oczekujemy zdelegalizowania marszu 11 listopada. W tej formie jest niedopuszczalny.

W rozmowie z "Newsweekiem" Traczyk-Stawska wskazała, że jest oburzona faktem, iż Robert Bąkiewicz i jego inicjatywy otrzymują wsparcie finansowe od państwa: "Wie pan, ten Bąkiewicz… To mi nie daje spokoju. Jego wsparcie finansowe przez państwo to jest dla mnie nie do wyobrażenia. Że można było dać 3 miliony na takie wypowiedzi, jakich słuchaliśmy na placu Zamkowym? Na zagłuszanie nawet takich osób, jak te, których symbolikę oni noszą? To jest coś, co w normalnym państwie nigdy by się nie zdarzyło. Wciąż jestem pod wrażeniem tego, co tam usłyszałam. Ja już chyba w sierpniu, jak była uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod izbę pamięci, mówiłam o tym panu marszałkowi Terleckiemu" – mówiła w wywiadzie udzielonym Zbigniewowi Hołdysowi.

