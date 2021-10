"To jest faszyzm". Lubnauer oskarża narodowców

Lubnauer była gościem popołudniowej audycji na antenie RMF FM. W rozmowie pojawił się wątek złożonego przez Nowoczesną wniosku o delegalizację stowarzyszeń Marsz Niepodległości oraz Straż Narodowa. Został on złożony po wczorajszych wydarzeniach na placu Zamkowym. W ocenie posłanki KO, to co proponują narodowcy, to... faszyzm.

– To są działania niezgodne z konstytucją, bo mamy przecież tego typu działania, które są niezgodne z polskim prawem – stwierdziła. Organizacje te Katarzyna Lubnauer nazwała "bojówkami PiS", które - jak podkreśliła - zakłócają tego typu uroczystość, jak chociażby wczorajsza manifestacja na placu Zamkowym.

– Mają doprowadzić do sytuacji, w której zagłusza się powstańczynię. Oni z jednej strony krzyczą - jak jest rocznica powstania - chwała bohaterom, pamiętamy, a potem zagłuszają kobiety - jedna z nich była sanitariuszką, ratowała powstańców, druga walczyła z karabinem, była ranna - zagłuszają swoimi okrzykami i tekstami – mówiła.

"Milcz głupi chłopie!"

W niedzielę w wielu miejscach Polski zorganizowano manifestacje sprzeciwu wobec czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pikiety odbyły się pod hasłem "ZostajeMY w UE". W Warszawie na placu Zamkowym zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Obecna była także Wanda Traczyk-Stawska, weteranka powstania warszawskiego, która zabrała głos.

– My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku, tu są nasze korzenie. A my mamy w haśle "Za naszą wolność i waszą". I to jest nasza Europa i nikt nas z niej nie wyprowadzi – podkreślała.

Słowa kombatantki próbowali zagłuszyć znajdujący się w pobliżu kontrmanifestanci ze środowisk narodowych, którym przewodniczył Robert Bąkiewicz. To do niego zwróciła się Traczyk-Stawska ze słowami: "Milcz głupi chłopie! Milcz chamie skończony!".

