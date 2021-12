Waldemar Pawlak wróci do gry? Były premier ma pomysł, jak zwiększyć swoje wpływy w PSL

4 grudnia odbędzie się kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, podczas którego zostaną wyłonione nowe władze partii. Szefem ludowców niemal na pewno pozostanie Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiele wskazuje jednak na to, że w sobotę zacięta walka zostanie stoczona o inne kluczowe stanowisko.

Były prezes PSL Waldemar Pawlak w rozmowie z Onetem potwierdził, że będzie ubiegał się o funkcję prezesa Rady Naczelnej. To swego rodzaju rada nadzorcza, która posiada władzę odwołania prezesa ugrupowania. Dziś funkcję tę sprawuje Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Czy mam pewność, że wygram? Mam pewność, że chcę przedstawić koleżankom i kolegom swoje propozycje – powiedział były premier.

Informacja o zamiarach Pawlaka powrotu do wielkiej polityki została różnie przyjęta w samym PSL.

– Niektórzy uważają, że to nie byłoby złe. Młode ręce do pracy, a obok siwa głowa – powiedział Onetowi jeden z członków władz partii.

– Uważam, że jest czas na młodszych kolegów, aktywnych w bieżącej polityce. Rada Naczelna to nie jest miejsce dla emeryta – stwierdził z kolei poseł Marek Sawicki.

Pozostali kandydaci

Z partyjnego statutu wynika, że na stanowisko przewodniczącego Rady Naczelnej musi wystartować co najmniej dwóch kandydatów. Nie jest wykluczone, że z Waldemarem Pawlakiem zmierzy się wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Swoją kandydaturę rzekomo rozważa również europoseł Jarosław Kalinowski, a poseł Dariusz Klimczak otwarcie przyznaje, że również będzie ubiegał się o fotel prezesa Rady Naczelnej.

– Zamierzam ubiegać się o to stanowisko, bo mam pomysł na to, jak zdobywać coraz to nowych wyborców dla PSL zarówno na wsi, jak i w dużych miastach, jak tworzyć nowoczesne centrum. Trzeba posprzątać po PiS, a to bez udziału rozsądnej siły, jaką jest PSL, po prostu się nie uda. Chcę to wszystko podkreślać mocno w swojej pracy. Mam poczucie, że w przekazach dotychczasowego przewodniczącego nie było to odpowiednio akcentowane.– powiedział Klimczak w rozmowie z Onetem.

Będzie zbliżenie z PiS?

Część działaczy PSL uważa, że Waldemar Pawlak należy do grona zwolenników większej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.

– Trzeba rozważać różne opcje, ale przede wszystkim patrzeć na sprawy kraju i to, co się w kraju dzieje. PiS ma wielki talent do zniechęcania wszystkich do siebie. Przykład pierwszy z brzegu, to bliskie mojemu sercu Ochotnicze Straże Pożarne. Obecny rząd chce je po prostu podporządkować Państwowej Straży Pożarnej. A to tylko jeden przykład. Po tamtej stronie nie ma żadnego opamiętania, tylko walka na wszystkich frontach ze wszystkimi – komentuje te doniesienia były premier.



Czytaj też:

Sondaż. PiS na prowadzeniu. PSL zyskuje poparcieCzytaj też:

"To jest taki cichy bohater, nikt o nim nie mówi". Europoseł PSL chwali wiceprzewodniczącego KE