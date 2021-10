Sawicki: Czas najwyższy, żeby rząd zaczął robić, a nie opowiadał o tym, co będzie robić

Kowalczyk na stanowisku szefa resortu rolnictwa i rozwoju wsi zastąpił Grzegorza Pudę, który przeszedł z kolei do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto, nowy minister został mianowany wicepremierem w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.

Mandat zaufania

Nominacje nowym ministrom wręczył w miniony wtorek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

Nowego szefa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie ocenia poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. – Ministra Henryka Kowalczyka oceniam dobrze. Ma duże doświadczenie polityczne, problemy w rolnictwie diagnozuje prawidłowo. Oczekuję aktywnego działania z jego strony – powiedział polityk na antenie Polskiego Radia. – Daję spory mandat zaufania wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi. Ranga wicepremiera podnosi także rangę problemów polskiej wsi – dodał.

Jednocześnie Sawicki krytycznie podchodzi do prowadzonych ostatnimi czasy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości działań. Jego zdaniem osoby z kręgów władzy za dużo mówią, a za mało robią. – Czas najwyższy, żeby rząd zaczął robić, a nie opowiadał o tym, co będzie robić. Bo ciągle mamy do czynienia z bajką o tym, jaka świetlana przyszłość nas czeka, a rzeczywistość skrzeczy – skomentował parlamentarzysta z ramienia ludowców.

Obostrzenia sanitarne

Podczas audycji radiowej Sawicki został zapytany również o pogląd na wprowadzenie obowiązkowych certyfikatów covidowych w Polsce.

– Można wprowadzić wiele zakazów. Problem polega na tym, że się ich nie egzekwuje. Wchodzę do urzędu, do galerii – ludzie nie noszą maseczek i nikt im nie zwraca uwagi – ani policja, ani służby – mówił polityk PSL.

Czytaj też:

Wymowne zdjęcie. Tak Beata Szydło zareagowała na zmiany w rządzieCzytaj też:

Sondaż. Jak Polacy oceniają wicepremiera Kaczyńskiego?Czytaj też:

Nieoficjalnie: Ociepa podpisał umowę z Kaczyńskim