Zmiany w rządzie. Prezydent wręczył nominacje nowym ministrom

Rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego od kilku miesięcy była tematem medialnych spekulacji. Początkowo zapowiadano ją na wrzesień. Po odejściu z kolacji rządzącej Porozumienia Jarosława Gowina, do obozu władzy dołączył europoseł Adam Bielan wraz ze swoją Partią Republikańską.

Ostatecznie do zmian w rządzie doszło we wtorek 26 października. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda, w obecności m.in. marszałek Sejmu Elżbiety Witek, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów rządu, wręczył nominacje nowym ministrom.

Zmiany w Radzie Ministrów

Nowym wicepremierem i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi został Henryk Kowalczyk (zastąpił na tym stanowisku Grzegorza Pudę). Sam Puda został powołany na ministra funduszy i polityki regionalnej. Dotychczasowy szef tego resortu (finansów, funduszy i polityki regionalnej) Tadeusz Kościński został odwołany i powołany na stanowisko ministra finansów.

Kamil Bortniczuk został ministrem sportu i turystyki, Anna Moskwa - ministrem klimatu i środowiska (zastąpiła na tym stanowisku Michała Kurtykę), a Piotr Nowak został powołany na ministra rozwoju i technologii.

Po wręczeniu nominacji, przysiędze złożonej przez nowych ministrów oraz podpisaniu przez nich stosownych dokumentów, prezydent Duda zabrał głos. Podziękował szefom resortów, którzy zakończyli dziś swoją misję w rządzie, za "dotychczas pełnioną dla Rzeczpospolitej służbę".

– Chcę podkreślić, że oceniam ją bardzo wysoko – powiedział Andrzej Duda. – Dziękuję za wszystkie działania, jakie państwo podjęliście, bo wiele pożytków wyniknęło z nich dla tych, którym służymy na co dzień, a mianowicie - dla naszych rodaków – kontynuował prezydent.

Duda podkreślił, że ma do nowych ministrów wielkie zaufanie.

– Sprawdziliście się w służbie dla ojczyzny. Wierzę, że te obowiązki, które przed momentem na siebie przyjęliście, wykonacie znakomicie. Spełnicie swoje zadania, a są one wielkie – dalsze prowadzenie polskich spraw w trudnym czasie trwającej pandemii koronawirusa, ale zarazem z nowymi planami na przyszłość – powiedział prezydent i podkreślił, że decyzje rządu mają przyczyniać się do tego, aby "Polska była krajem coraz lepiej poukładanym, po to by Polska coraz lepiej się rozwijała, pod każdym względem".

Andrzej Duda podkreślił również, że Pałac Prezydencki jest "zawsze otwarty" dla ministrów polskiego rządu, a on sam będzie dbał o dobrą współpracę na linii prezydent-ministrowie.

