Balcerowicz: PiS to zorganizowane, ustrojowe zło

"Pragnę podziękować za możliwość współpracy z KOD. Dzięki niej poznałem wielu wspaniałych ludzi w wielu miejscach w Polsce. Ze zorganizowanym złem, a tylko takie jest w stanie przejąć państwo, nie wygra pospolite ruszenie. Potrzebny jest zorganizowany opór. KOD, a także inne obywatelskie organizacje, od samego początku były świadome tej prawdy. I dlatego są tak skuteczne" – czytamy w tekście opublikowanym przez serwis Wyborcza.pl. Tekst oparty został na przemówieniu autora na spotkaniu z okazji sześciolecia powstania Komitetu Obrony Demokracji w Warszawie.

Czym jest dobry ustrój według Balcerowicza?

Był wicepremier podkreśla: "Dobry ustrój to – w największym skrócie – maksimum wolności w ramach dobrego oraz skutecznie i sprawiedliwie egzekwowanego prawa. W takim ustroju nikt nie stoi ponad prawem, a zwłaszcza ponad prawem najwyższym: Konstytucją!".

Balcerowicz zaznacza, że jedną z najważniejszych wolności jest wolność gospodarcza. Jego zdaniem jest ona dziś ograniczana m.in. poprzez podwyżkę podatków oraz "masowe nacjonalizacje prywatnych firm".

PiS gorsze niż PRL

Zdaniem ekonomisty, obecnie rządzący mają bardziej destrukcyjny wpływ na kraj niż okres PRL: "PiS – zorganizowane, ustrojowe zło, które próbuje odebrać nam to, co było nieosiągalne w socjalizmie – wolność, państwo prawa i demokrację. Uważam, że ci, którzy to robią, są moralnie gorsi od ludzi rządzących w PRL. Albowiem, choć wśród tych drugich nie brakowało oportunistów, to Polska miała zablokowany z zewnątrz jakikolwiek większy, wolnościowy manewr, a niektórzy z nich nie byli w działaniu komunistycznymi ortodoksami. Natomiast PiS atakuje ustrojowe zdobycze III RP, czyli Polski wolnej od zewnętrznej dominacji".

"Wiele wskazuje, że dzięki działaniu KOD i innych organizacji obywatelskich, a także części politycznej opozycji, jesteśmy bliscy wyprowadzenia Polski z ustrojowego dołka. Końcowy sukces wymaga jeszcze większej zorganizowanej aktywności tych organizacji – w co nie wątpię – oraz konsolidacji demokratycznej opozycji. To jest sprawdzianem z jej odpowiedzialności za Polskę i wymaga obywatelskiego nacisku" – akcentuje Leszek Balcerowicz.

