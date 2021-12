Duża liczba zakażeń w czwartek. Kraska podał dokładne dane

– Ostatnia doba jest porównywalna do czwartku, tydzień temu. Jest 27 458 przypadków, to o ok. 100 przypadków więcej niż tydzień temu, co pokazuje, że osiągnęliśmy już pewną stabilizacje, ale martwi, że na dość dużym i wysokim poziomie – ponad 27 tys. nowych przypadków – przekazał w radiowej Jedynce Kraska.

Dodał, że to, co najbardziej martwi to liczba osób, które przegrywają walkę z COVID-19 – osoby, które zmarły.

– Wczoraj takich osób było 562. To o 562 osoby niepotrzebnie. Dlatego ciągły mój apel, byśmy się szczepili przeciw COVID-19 – zaznaczył wiceminister.

Kraska: Jesteśmy na szczycie pandemii

Pytany na jakim poziomie jest obecnie czwarta fala pandemii, gość gość Programu 1 Polskiego Radia odpowiedział, że obecnie ''jesteśmy na szczycie''.

– Tylko, jak wielu ekspertów podkreślało, ten szczyt może nie być niestety jednorazowym pikiem, ale utrzymywać się kilkanaście dni – doprecyzował wiceminister.

Dodał, że w wielu województwach spada poziom zakażeń. Wymienił w tym kontekście województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie i mazowieckie. Również, jak wskazał, współczynnik reprodukcji wirusa zbliża się do poziomu 1, wynosi obecnie 1,03.

Mimo wszystko – jak mówi wiceminister – dzienna liczba zakażeń wciąż jest wysoka, co przekłada się na ilość hospitalizowanych pacjentów.

– To ponad 23 tys. hospitalizowanych pacjentów. To pacjenci, jak określają lekarze, najczęściej w stanie dość poważnym, którzy bezpośrednio trafiają pod tlenoterapię, nierzadko też na oddział intensywnej terapii – powiedział Waldemar Kraska.

Ministerstwo Zdrowia ogranicza dostępność amantadyny