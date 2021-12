Wariant Omikron. Gut: Najważniejszą kwestią są ludzkie zachowania

W czwartek prof. Andrzej Horban w rozmowie ze stacją TVN 24 odniósł się do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Zaakcentował przy tym, iż aktualnie liczba zgonów z COVID-19 w Polsce ma związek z odsetkiem ludzi zaszczepionych. Główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. pandemii koronawirusa stwierdził także, że "następna fala pandemii będzie gorsza, jeżeli się nie zaszczepimy", co ma mieć wpływ z mutacją wirusa Sars-CoV-2 Omikron.

Odpowiedź Guta

Słowa swojego kolegi – lekarza w rozmowie z Polską Agencją Prasową skomentował prof. Włodzimierz Gut. Jego zdaniem, szacowanie teraz, ile osób zakazi się Omikronem w Polsce i ilu pacjentów w konsekwencji tego trafi do szpitali, to "działaniem z pogranicza »fusologii«". Wirusolog uważa również iż cały czas "najważniejszą kwestią są ludzkie zachowania".

– Jeżeli przychodzi do nas jakiś szczep wirusa i on się szerzy, to każde wychwycenie i objęcie izolacją chorego, a kwarantanną osób z kontaktu, to przerwanie krążenia dla danego wirusa. Czy to będzie Delta czy Omikron, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Do Polski docierają praktycznie wszystkie szczepy wirusa i te nowe, które docierają, w pewnym momencie zaczynają dominować wśród zakażeń. To normalne – powiedział Gut. I dodał, iż zapewne Horban "wie, że będzie karnawał, że Sylwester będzie luźny i na tej podstawie wnioskuje, że będziemy mieli skok zakażeń".

– Szczepienie nie uchroni nikogo przed zakażeniem, bo przed zakażeniem chroni ściana, czyli wszystkie bariery fizyczne. Szczepionka przygotowuje na zakażenie, aby nie dopuścić do ciężkiego czy śmiertelnego rozwoju choroby – ocenił prof. Włodzimierz Gut.

Nowe dane MZ

W czwartek w Polsce odnotowano 17 156 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 616 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia przekazał, iż "prawie 75 proc. to osoby niezaszczepione" wśród przypadków śmiertelnych.

– To kolejny spadek o ponad 22 proc. tydzień do tygodnia. Widzimy, że ten trend spadkowy, jeśli chodzi o zakażenia, utrwalił się. Niestety, 616 osób przegrało walkę z COVID-19 – mówił Waldemar Kraska w audycji "Sygnały Dnia" na antenie Polskiego Radia.

