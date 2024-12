Nielegalny imigrant oskarżony o spalenie kobiety w metrze

Sebastian Zapeta-Calil, nielegalny imigrant oskarżony o podpalenie śpiącej kobiety w nowojorskim metrze w zeszły weekend, został oskarżony o morderstwo.

Gwatemalczyk ma kryminalną przeszłość. Pierwszy raz został w USA aresztowany w czerwcu 2018 r. przez kontrolę graniczną podczas próby wjazdu do kraju przez Sonoita w stanie Arizona. Prezydentem USA był wówczas Donald Trump. Nielegalny cudzoziemiec jeszcze w tym samym miesiącu został deportowany przez Immigrations and Customs Enforcement (ICE), jednak powrócił do USA "w nieznanym terminie i miejscu", powiedziała rzeczniczka ICE dla Fox News.

Nielegalny imigrant Zapeta-Calil oskarżony o spalenie kobiety

Teraz Zapeta-Calil jest oskarżony o podpalenie i zamordowanie kobiety. Ofiara nie została zidentyfikowana, wobec czego policja uważa, że była to osoba bezdomna.

Jak opisują amerykańskie media około 7:30 rano 22 grudnia na nowojorskim Brooklynie kobieta spała w zatrzymanym wagonie metra na stacji metra Stillwell Avenue. Z ustaleń policji wynika, że Zapeta-Calil, podszedł do niej, podpalił jej ubranie, po czym wyszedł z pociągu i obserwował z pobliskiej ławki jak płonęła żywcem.

Mocne dowody przeciwko Gwatemalczykowi

Ubranie kobiety "zostało całkowicie pochłonięte w ciągu kilku sekund", a morderstwo było "jedną z najbardziej zepsutych zbrodni, jakie jedna osoba mogłaby popełnić na drugiej istocie ludzkiej", powiedziała komisarz policji Nowego Jorku Jessica Tisch.

Policja udostępniła zdjęcia z monitoringu z miejsca zdarzenia. Ponadto trzech uczniów liceum zidentyfikowało domniemanego mordercę i zgłosiło jego miejsce pobytu, dzięki czemu policjanci aresztowali go w metrze na Herald Square na Manhattanie jeszcze tego samego dnia.

– Deprawacja tej okropnej zbrodni przekracza wszelkie pojęcie, a moje biuro zobowiązuje się do postawienia sprawcy przed wymiarem sprawiedliwości – powiedział prokurator okręgowy. – Ten makabryczny i bezsensowny akt przemocy wobec bezbronnej kobiety spotka się z najpoważniejszymi konsekwencjami. Każdy nowojorczyk zasługuje na to, by czuć się bezpiecznie w naszym metrze, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić pociągnięcie do odpowiedzialności w tej sprawie. Chwalę nowojorską policję za szybką pracę w zatrzymaniu podejrzanego – zapowiedział.

Przypomnijmy, że pierwszego dnia prezydentury Donalda Trumpa ma rozpocząć się realizacja planu masowej deportacji nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Służbom granicznym będzie pomagać wojsko.

