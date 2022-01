Prezes PZPN ujawnił nazwiska kandydatów na stanowisko selekcjonera kadry

Kulesza w poniedziałek był gościem programu w serwisie sport.pl. W trakcie trwania magazynu "Sport.pl Live" ujawnił nazwiska dwóch szkoleniowców, chętnych do pracy z polską kadrą, którzy już wcześniej przewijali się w doniesieniach medialnych.

Dwóch Włochów

Chodzi o dwóch byłych legendarnych włoskich piłkarzy – Fabio Cannavaro oraz Andreę Pirlo. Pierwszy to zdobywca Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza świata w 2006 roku. Drugi uznawany jest za jednego z najlepszych pomocników w historii, ale jego kariera trenerska to jedynie rok spędzony na ławce turyńskiego Juventusu.

– Przewijały się te nazwiska. Wybór jest bardzo duży. Teraz trzeba wziąć sito i przesiać. Wziąć tych trenerów, z którymi trzeba będzie rozmawiać – przyznał Cezary Kulesza. Nie chciał jednak zdradzić nazwisk pozostałych kandydatów na stanowisko selekcjonera. Stwierdził tylko, że jeżeli nowy trener kadry wygrałby oba mecze w ramach barażów do mistrzostw świata 2022 w marcu tego roku, to musi pojechać wraz z drużyną narodową na mundial do Kataru, bo inaczej "byłoby po prostu nie po piłkarsku".

Obcokrajowiec czy Polak?

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej powiedział, że nie jest jeszcze pewne, kto będzie szkoleniowcem reprezentacji – Polak czy obcokrajowiec. – Na mój komunikator spływa bardzo dużo zapytań od menadżerów czy osób, które sympatyzują z danymi trenerami. Jest tego bardzo dużo. Jest trochę nazwisk mniej znanych, kilka bardziej znanych. Z tym, że ci bardziej znani panowie są w starszym wieku, więc ich czas trochę minął – oznajmił Cezary Kulesza. Kolejne propozycje mają spływać do federacji cały czas.

Na trenerskiej karuzeli pojawiło się również nazwisko Adam Nawałki. Za taką opcją opowiedział się m.in. były wiceprezes PZPN. – W sytuacji, w której się znajdujemy, ktoś, kto obejmie kadrę, powinien ją znać. Powinien znać tych zawodników. Czyli mówimy o osobie, która w kadrze albo pracowała, albo była z nią blisko. Nazwisk jest bardzo, bardzo niewiele. Adam Nawałka jest osobą, która mnie pierwsza przychodzi na myśl – stwierdził Marek Koźmiński.

