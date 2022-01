Maląg o Polskim Ładzie: Opozycja nie może pogodzić się z dobrymi rozwiązaniami dla Polaków

DoRzeczy.pl: Czy jest pani zadowolona z efektów działania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w pierwszym tygodniu i ilości złożonych wniosków?

Marlena Maląg: Bardzo jesteśmy zadowoleni, ponieważ to program szyty na miarę potrzeb. Gdy przygotowywaliśmy strategię demograficzną, to właśnie młodzi rodzice zgłaszali potrzebę, aby wesprzeć opiekę nad dziećmi do lat trzech. My budujemy taki model polityki prorodzinnej, aby wsparcie było konsekwentne, długofalowe i przewidywalne, aby młodzi ludzie widzieli na co mogą liczyć. Dlatego w ramach Polskiego Ładu wdrażamy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wnioski można było składać od 1 stycznia 2022 roku i w siódmym dniu zostało złożonych wniosków na ponad 290 tysięcy dzieci, a szacujemy, że przez cały rok może zostać złożonych 615 tysięcy wniosków. Bardzo się cieszymy z tego zainteresowania. Przypomnę, że RKO zakłada przyznanie na dziecko 12 tys złotych. Czyli na dwa lata – od 12 miesiąca życia do 36 miesiąca życia dziecka – rodzice mogą wnioskować na drugie dziecko o przyznanie im tej kwoty, rozłożonej na wypłatę 500 złotych przez dwa lata, lub 1000 złotych przez rok. Nasz dane, które płyną już ze złożonych wniosków, pokazują, że w przewadze rodzice wybierają świadczenie po 1000 złotych wypłacane przez rok. Najwięcej wniosków złożonych jest na Mazowszu, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce i Dolnym Śląsku.

W jaki sposób można składać wnioski?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest operatorem tego świadczenia, a wnioski składamy tylko poprzez drogę elektroniczną ZUS, poprzez Empatię ministerstwa rodziny, poprzez bankowość elektroniczną, gdzie przystąpiły największe polskie banki. Widzimy bardzo duże zainteresowanie tym programem, a ZUS ma dwa miesiące na pierwszą wypłatę środków dla rodzica. To kolejna inwestycja w rodzinę, aby wzmocnić działanie naszego sztandarowego programu ''Rodzina 500 plus'', czy programów ''Dobry start'' lub ''Maluch plus''.

Czy jest policzone jaką kwotę łączną z tych wszystkich programów otrzyma rodzic na każde dziecko?

Jeżeli wliczać program ''500 plus'', Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, program ''Maluch plus'', czy ''Wyprawka plus'', to łącznie rodzic na dziecko może otrzymać do osiemnastego roku życia kwotę 120 tys. złotych od państwa. Należy również wspomnieć, że ustawowo wprowadziliśmy dla dzieci, które nie pobierają Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, a korzystają z opieki instytucjonalnej, żłobkowej, dofinansowanie w kwocie 400 zł na takowe dziecko. Od kwietnia będzie można składać wnioski na to świadczenie poprzez drogę elektroniczną. Świadczenie będzie wypłacane do instytucji z której korzysta dziecko, tak aby były pomniejszone koszty, które ponosi rodzic na utrzymanie dziecka.

Czy jest szansa na waloryzację kwoty otrzymywanej w ramach programu ''Rodzina 500 plus''?

W tym momencie wprowadzamy kolejne nowe rozwiązania takie jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czy wspomniane dofinansowanie do opłaty żłobkowej. Przygotowujemy dokument ''Strategia Demograficzna'', który zostanie niebawem przez rząd przyjęty, w którym mamy zdiagnozowaną mapę potrzeb, czyli to co jest młodym ludziom potrzebne, aby skutecznie budować rodzinę wychowywać dzieci. Na pierwszym miejsce zdecydowanie jest polityka mieszkaniowa, gdzie zagwarantowaliśmy kwotę 100 tys zł wkładu własnego na własne mieszkania z możliwości umarzania rat kredytu, gdy będzie rodziło się drugie i kolejne dziecko. Program ruszy od maja tego roku. Młodzi ludzie pokazali, że bardzo ważne są rozwiązania w ramach rynku pracy i stabilna praca, nad czym będziemy pracować. Potrzebne są zmiany w kwestii elastyczności pracy, gdzie kładzie się nacisk na pracę zdalną. Dlatego w tym momencie, przy wprowadzeniu tych wszystkich programów, nie możemy mówić o waloryzacji programu ''Rodzina 500 plus. Środki przeznaczamy jak widać na wsparcie dla rodzin w innym obszarach.

Jak pani odpowie na krytykę Polskiego Ładu w pierwszych dniach jego działania?

Widzę, że opozycja nie może pogodzić się z dobrymi rozwiązaniami, które wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. Architekci naszego Polskiego Ładu: pan premier Jarosław Kaczyński i pan premier Mateusz Morawiecki, zaproponowali rozwiązania korzystne dla Polaków. Opozycja dzisiaj krzyczy, a przypomnijmy sobie jak rządzili krajem. Nie miało być pieniędzy na program ''Rodzina 500 plus'', Donald Tusk opowiadał, że jeżeli byłyby gdzieś pieniądze zakopane, może w Zakopanem, to przecież on by przekazał wszystko dla dzieci, a gdyby miał przycisk niskie ceny, to włączyłby ten przycisk przy szalejących cenach. Nam zależy, żeby standard życia Polaków wzrastał i będziemy to sukcesywnie robić. Opozycja z tym się nie godzi. Kiedy mafie VAT-owskie szalały w czasie rządów PO-PSL, a miliardy złotych uciekały z budżetu, my uszczelniliśmy ten system i dzięki temu uszczelnieniu mamy środki na wszystkie programy społeczne.

Czytaj też:

Kaczyński: Przeciw Polskiemu Ładowi rzucono najcięższą artylerięCzytaj też:

Premier: Część opozycji celowo prowadzi kampanię kłamstw