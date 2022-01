Niedzielski: Być może zamkniemy szkoły z dnia na dzień

– Widzimy bardzo dynamiczne wzrosty zleceń na badania (testy na koronawirusa – przyp. red.). To jest absolutnie niespotykane, co dzieje się w ostatnim tygodniu i co też obserwujemy dzisiaj, ta liczba zleceń przyrasta każdego dnia – mówił Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w poniedziałek.

Szef MZ nie wyklucza, że w obliczu dalszego gwałtownego wzrostu zakażeń, szkoły mogą zostać zamknięte. Minister zdrowia przekazał, że skonsultował się w tej sprawie z szefem MEiN Przemysławem Czarnkiem. – Widzimy dynamikę sytuacji. Obaj jesteśmy przekonani, że jeżeli osiągniemy krytyczny próg, to być może taką decyzję podejmiemy z dnia na dzień – powiedział minister.

Na razie szkoły działają stacjonarnie. Możliwe jest przechodzenie w tryb hybrydowy lub zdalny. Z kolei coraz więcej uczelni wyższych decyduje na przechodzeniu na nauczanie zdalne.

Koronawirus w Polsce

Mamy 29 100 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 2 chorych – podało w poniedziałek MZ.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: mazowieckiego (5348), śląskiego (5276), małopolskiego (2868), dolnośląskiego (2764), pomorskiego (2285), wielkopolskiego (1694), podkarpackiego (1481), łódzkiego (1453), zachodniopomorskiego (1268), lubelskiego (1147), warmińsko-mazurskiego (776), kujawsko-pomorskiego (744), opolskiego (532), świętokrzyskiego (481), lubuskiego (469), podlaskiego (376).

138 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – przekazał resort zdrowia.

W raporcie napisano, że "z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, również z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba".

