Jarosław Kaczyński: Mój brat miał ten dar, aby rządzić

– Mój brat śp. prezydent Lech Kaczyński był człowiekiem skromnym i cichym, jednak potrafił oddziaływać na bieg wydarzeń. Tylko dzięki Lechowi Kaczyńskiemu mają w Polsce obecne przemiany. Dzięki niemu obecnie rządzą te osoby, które od kilku lat ścierają się z drugą siłą – mówił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas gali "Człowiek Roku Wprost 2021".

– Jeżeli Polska jest polem pewnego politycznego starcia, w którym szanse mają obie strony, bo to kraj demokratyczny, to dzisiaj tylko jedna z nich realizuje program wszelakich przemian, które zapoczątkował śp. Lech Kaczyński. Mój brat wykazywał się możliwością przewidywania. Zrobił wiele dla uporządkowania administracji warszawskiej. Naprawił finanse miasta. Gdy rządził stolicą, to pieniądze w budżecie były. Miał ten dar, aby rządzić – wskazał polityk.

Ważna misja Lecha Kaczyńskiego

Szef partii rządzącej podkreślał, że jego brat podjął się ważnej misji – chodzi o politykę historyczną.

– Dbał o pamięć innych, prowadził program podmiotowej polityki zagranicznej. Budował polską pozycję i walczył o lepszy status dla naszego bezpieczeństwa. Lech Kaczyński powinien być uznany za polityka tego 30-lecia. Zmienił bieg historii i wpłynął realnie na nią. My staramy się ten bieg kontynuować. Polska byłaby dziś gorsza, gdyby go nie było – ocenił Jarosław Kaczyński.

Człowiekiem Roku "Wprost" został piłkarz Robert Lewandowski. Z okazji 30-lecia nagrody w dziedzinie sportu wyróżniona została Anita Włodarczyk. Statuetkę w kategorii kultura odebrała Katarzyna Figura, a biznes – Ryszard Florek.