Politycy PiS o wideo Tuska. "Donaldinho, ziewam, jak oglądam"

– To jest banknot 50 euro. Na tej palecie jest 18 milionów euro. Wyobraźcie sobie 3222 takie palety, które wypełniają cały stadion. Te palety to 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze czekają na Polskę i Polaków w Europie. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm i budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego nie możecie sięgnąć pieniądze, to upór PiS. Ich liderzy powiedzieli niedawno, że Polska być może powinna zrezygnować z tych pieniędzy. Ich być może na to stać, ale polskich rodzin i firm nie stać na takie idiotyzmy. To nie są patrioci, to są idioci – mówi na najnowszym nagraniu lider PO Donald Tusk.

Wideo stało się internetowym hitem i po trzech godzinach od emisji "uzyskało wynik największej liczby wyświetleń 236 tysięcy wśród polityków europejskich i światowych w tym roku", jak podał portal "Polityka w Sieci" badający polityczne trendy w internecie.

Ryszard Czarnecki o wideo Tuska: Przejaw frustracji

Na reakcję polityków PiS nie trzeba było długo czekać. – Ziewam, jak oglądam takie filmiki – powiedział w rozmowie z Interią europoseł Ryszard Czarnecki.

– Tonący brzytwy się chwyta. Już blisko rok, jak "Donaldinho" wrócił do krajowej polityki, a Platforma wciąż jest daleko za PiS, co powoduje jego frustrację. Tego typu filmiki, które może są dobre dla twardego elektoratu, ale na pewno nikogo nie zachęcają, są przejawem frustracji. Bardzo mnie to nie martwi, bo sfrustrowana opozycja to radość dla obozu rządzącego – dodał polityk.

Zapytany przez portal o negocjacje z UE toczące się wokół Krajowego Planu Odbudowy odparł, że są one prowadzone "bez świateł jupiterów". — Jeżeli opozycja mówi "skuś baba na dziada" i trzyma kciuki, by się nie udało, to świadczy o jakości opozycji - ocenił dla portalu.

Mularczyk o wideo Tuska: Normalne złodziejstwo

Mocniej wystąpienie Tuska ocenił poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który uważa, że wideo lidera PO jest "perfidną manipulacją", a były szef EPL przez ostatnie lata na różnych polach działał na rzecz zablokowania wspomnianych środków.

— Polityka EPP była nakierowana na to, by wykreować absurdalny zarzut dotyczący braku praworządności, właśnie po to, by blokować środki. To normalne złodziejstwo, jakiego dopuścił się Tusk i jego ekipa w Brukseli — uważa polityk.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy jest warunkiem do otrzymania środków z Fundusz Odbudowy (Next Generation EU), który ma na celu odbudowę gospodarek UE po pandemii koronawirusa. Największą częścią Funduszu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Komisje Europejska nie chce jednak zatwierdzić polskiego KPO, ponieważ domaga się m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej i od tego uzależnia swoją decyzję.

– Stan prawny jest taki, że Komisja Europejska w sposób, który nie ma podstaw prawnych w traktatach unijnych, blokuje środki finansowe dla państwa członkowskiego Unii Europejskiej. To jest pokaz tej "praworządności", bo nie ma podstawy prawnej do tego, żeby Komisja Europejska w taki sposób robiła – powiedział niedawno rzecznik rządu Piotr Muller. Rzecznik rządu stwierdził, że "w związku z tym mamy w tej chwili stan zawieszenia, który może jeszcze chwilę potrwać". – Natomiast docelowo uważam, że Komisja Europejska ten pakiet tak czy tak odblokuje – dodał.

