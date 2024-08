Kto kandydatem Konfederacji? Mentzen zabrał głos

Krzysztof Bosak poinformował we wtorek, że wyraża gotowość do startu w szerokich prawyborach opozycji. Jeśli do nich nie dojdzie, będzie popierał Sławomira Mentzena na kandydata Konfederacji.

W środę do sprawy odniósł się sam zainteresowany. "Dziękuję Krzysztofowi Bosakowi za poparcie mojej kandydatury. Ze spokojem czekam na decyzję Rady Liderów Konfederacji" – napisał Mentzen na swoich social mediach.

Bosak poprzez Mentzena

Przypomnijmy, że Bosak wyraził chęć wzięcia udziału w szerokiej formule prawyborczej. Była to odpowiedź na apel w tej sprawie ze strony środowiska konserwatywnych publicystów i profesorów. Wedle takiej idei prawyborów, wzięłyby w nich udział m.in. partie opozycyjne, wyłaniając ostatecznie wspólnego kandydata, który miałby realną szansę wygrać w drugiej turze z Donaldem Tuskiem, Rafałem Trzaskowskim albo innym kandydatem Koalicji Obywatelskiej.

Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości wynika, że ugrupowanie nie jest zainteresowane taką inicjatywą.

Bosak przekazał, że jeśli do takich prawyborów nie dojdzie, to w wariancie rywalizacji wielu opozycyjnych kandydatów w I turze będę namawiał władze Konfederacji do wystawienia kandydatury Sławomira Mentzena. Wyjaśnił też, dlaczego jego zdaniem prawybory w samej Konfederacji nie miałyby większego sensu.

Co z Braunem?

Z kolei Grzegorz Braun, we wtorek, w reakcji na wpisy polityków Nowej Nadziei, zwrócił uwagę, że Rada Liderów Konfederacji nie wyłoniła jeszcze kandydata.

"Konfederacja niczego nie 'wybrała'. Takiej uchwały nigdy nie było, bo też nikt nie składał podobnego wniosku. Wszelkie spekulacje mają charakter partykularnych enuncjacji – nie zaś miarodajnych komunikatów o formalnych decyzjach władz partii" – napisał na platformie X lider Konfederacji Korony Polskiej.

W innym wpisie odnoszącym się do tekstu Interii podkreślił: "Sporo dezinformacji, jak na jeden tekst. Prostuję: kandydat Konfederacji na Prez. RP NIE został 'wskazany przez władze ugrupowania' bez prawyborów – Rada Liderów takiego wniosku nie rozpatrywała, ani też w ogóle nie obradowała w ostatnim czasie".

