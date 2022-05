"Niby chcą, a to ciągle się nie dzieje". Poseł PiS o postawie Niemiec i dostawach broni na Ukrainę

W piątek niemiecka minister obrony Christine Lambrecht poinformowała, że Berlin wyśle ukraińskiej armii ciężki sprzęt. Chodzi o siedem samobieżnych haubic. Ciężkie systemy artyleryjskie wysyłane na Ukrainę nazywają się Panzerhaubitze 2000, a niemieckie wojsko opisuje je jako jedne z najnowocześniejszych na świecie. Jak podał resort obrony, 20 ukraińskich żołnierzy będzie musiało przejść szkolenie przed wysłaniem sprzętu.

"Pokrętne odpowiedzi"

W rozmowie z Polskim Radiem 24 poseł PiS Michał Jach przyznał, że "jest sceptykiem" w tej sprawie. – Wymijające odpowiedzi, kuglarstwo... Widać, że media pod naciskiem opinii publicznej krytykują rząd za brak reakcji, za brak stanowczej pomocy dla Ukrainy, brak działań przeciwko ludobójstwu – ocenił polityk.

– Mimo wszystko odpowiedzi, zarówno kanclerza Scholza, jak i znaczących polityków, są tak pokrętne, że niby chcą, niby będą, a to ciągle się nie dzieje – mówił Jach. Zdaniem posła PiS "mamy do czynienia z omijaniem przeszkód poprzez Czechy, Słowację, czy kogokolwiek innego".

Prezydent Ukrainy krytykuje Niemcy

W piątek Wołodymyr Zełenski został zapytany, co powiedziałby kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi w kwestii sankcji. – Myślę, że wszelkiego rodzaju kroki mogą być za lub przeciwko. Powinny one być przejrzyste i uczciwe. Nie można być trochę złym i trochę dobrym. Prawą ręką nakładamy sankcje, a lewą ręką podpisujemy kontrakty z Rosjanami. Tak być nie może. To jest hipokryzja. Sankcje powinny być na tyle skuteczne, żebyśmy nie musieli do nich nigdy wracać. Tak jak w przypadku systemu SWIFT – odcięcie – odpowiedział.

