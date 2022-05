Wiceszef MSZ: Polska jest w gronie najbardziej ambitnych krajów

W ostatni czwartek w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja darczyńców na rzecz Ukrainy. Głównym celem wydarzenia było zebranie funduszy dla ogarniętego wojną wschodniego sąsiada Polski.

W rozmowach udział wzięli: premier Szwecji Magdalena Andersson, szef rządu Finlandii Sanna Marin, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Obecny był również ukraiński premier Denys Shmyhal.

Szynkowski vel Sęk: Kolejny sukces

W sobotę na antenie Polskiego Radia 24 zorganizowanie konferencji w Warszawie ocenił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. – To kolejny sukces. Polska jest w gronie najbardziej ambitnych krajów, jeśli chodzi o stawianie postulatów i ich późniejszą realizację w Unii Europejskiej – mówił.

Wiceszef resortu spraw zagranicznych zaznaczył, iż "dla zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę konieczne jest solidarne działanie w ramach UE i NATO". – Jeżeli dzisiaj nie powstrzymamy Federacji Rosyjskiej i nie podejmiemy wystarczająco aktywnych działań, przeciwstawiając się rosyjskiej agresji, to Rosja sama się nie zatrzyma – stwierdził. I dodał: "To my musimy ją zatrzymać i Polska do tego nieustannie nawołuje".

Shmyhal dziękuje Morawieckiemu

W piątek w mediach społecznościowych ukraiński premier Denys Shmyhal złożył podziękowania szefowi polskiego rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

"Prócz bezpośredniego wsparcia wolnego świata, niemniej ważne jest przemówić do sumień polityków i obywateli i zaapelować o powstrzymanie rosyjskiej agresji przeciwko mojemu krajowi. Dziękujemy Mateuszowi Morawieckiemu za zorganizowanie europejskiej kampanii #stoprussianow #StandWithUkraine" – napisał na Twitterze.

