Hołownia: To nie powinno tak działać w państwie

W Rosji na poniedziałek zaplanowano szereg uroczystości w związku z obchodzonym 9 maja Dniem Zwycięstwa. Z tej okazji również rosyjski ambasador w Polsce, Siergiej Andriejew planował odwiedzić Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.

W "komitecie powitalnym" na dyplomatę czekała grupa osób z ukraińskimi flagami, zdjęciami przedstawiającymi rosyjskie zbrodnie wojenne czy wielkim napisem "zbrodniarze". W pewnym momencie do ambasadora podbiegła grupka Ukraińców, którzy oblali go czerwoną farbą.

Incydent wywołał wiele komentarzy w Polsce. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau potępił atak na ambasadora Rosji. Głos w sprawie zabrał również Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 stwierdził, że Polska powinna wydalić Siergieja Andriejewa.

– Jeżeli państwo mówi swoim językiem, to powinno wydalić ambasadora Rosji, jeżeli ma z nim problem, po prostu wyrzuca go z Polski, a nie dopuszcza się do tego, że zostaje i oblewa się go farbą. Tak to nie powinno działać w państwie – powiedział w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Wspólny strat z Trzaskowskim?

Polityk odniósł się również do ewentualnej współpracy z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Hołowna powiedział, że w wielu sprawach obaj mają podobne zdanie.

– Jest wiele względów, pod którymi, mi i Rafałowi Trzaskowskiemu jest po drodze. My myślimy rzeczywiście w kategorii zmiany pokoleniowej, jak teraz poukładać świat, żeby dla naszych dzieci był rzeczywiście gościnny. Uważamy, że potrzebna jest jakaś zmiana, przynajmniej tak mi się wydaje, tak wynoszę z tych jego rozmów – powiedział.

Hołownia skomentował również zapowiedź rządu w sprawie wprowadzenia dla kredytobiorców wakacji od spłat rat zobowiązań. Jak to określił polityk, jego partia chce "bronić ludzi", ale "realistycznymi narzędziami".

– A nie narzędziami z kampanii wyborczych. Jedna z kluczowych naszych propozycji, złożyliśmy już projekt ustawy w sprawie urealnienia funduszu wsparcia dla kredytobiorców, ale mówimy o tych wakacjach kredytowych, które powinny być standardem – wskazał.

