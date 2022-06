Wąsik po konwencji PiS: Czeka nas krew, pot i łzy

W sobotę w Markach pod Warszawą odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jej głównym punktem było przemówienie prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego, który mówił m.in. o dokonaniach swojej ekipy, przekonując, że żaden rząd nie zrobił tyle dla Polaków, co obecny.

Prezes PiS przyznał jednak, że nie wszystko udało się zrobić. Wskazał przede wszystkim na sprawy mieszkaniowe i fiasko programu "Mieszkanie plus".

– Ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy. Kończę jednym wezwaniem: naprzód, naprzód i jeszcze raz naprzód. Po zwycięstwo! – mówił Kaczyński.

Wąsik: Wybory zbliżają się wielkimi krokami

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział dziennikarzom, że "ta konwencja to uporządkowanie tego wszystkiego, co zrobiliśmy przez lata rządów". – To podkreślenie wszystkich naszych sukcesów, a także miejsce, gdzie poszło nam gorzej i pokazanie drogi do przodu – ocenił.

Wybory zbliżają się wielkimi krokami, to oczywiste. Zdajemy sobie sprawę, że musimy się do nich przygotowywać. Tylko ciężką pracą i poświęceniem. Krew, pot i łzy – to nas czeka, bo te wybory chcemy wygrać – podkreślił wiceminister.

PiS kontra opozycja. Kto i jak pójdzie do wyborów?

Konstytucyjny termin najbliższych wyborów parlamentarnych to jesień 2023 r. Na razie nie wiadomo, w jakiej formule wystartuje w nich zarówno Zjednoczona Prawica, jak i opozycja. Tarcia w obozie rządzącym między PiS a Solidarną Polską nie ustają. Z kolei opozycja nie potrafi dogadać się co do konfiguracji list wyborczych – czy iść do wyborców razem, czy osobno.

Politycy PO, na czele z Donaldem Tuskiem, opowiadają się za jedną listą opozycji, natomiast PSL-Koalicja Polska proponuje dwa opozycyjne bloki: centroprawicowy – tworzony przez PSL, Polskę 2050 i Porozumienie Jarosława Gowina oraz centrolewicowy – z KO i Lewicą w składzie.

