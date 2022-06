Witek upomniała Jachirę. Przypomniano, za co wykluczała posłów Konfederacji

W środę w ramach 57 posiedzenia Sejmu, posłowie przyjęli przysięgę od nowo wybranego prezesa NBP – Adama Glapińskiego.

W trakcie zaprzysiężenia poseł KO Klaudia Jachira rozrzucała po sali kawałki papieru, przypominające banknoty, a politycy opozycji podnieśli transparenty wzywające Glapińskiego do odejścia. "Happening" polityk Koalicji Obywatelskiej miał wyrazić sprzeciw wobec wyboru go na to stanowisko.

Na nagraniach publikowanych przez posłów w mediach społecznościowych widać, jak funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej próbują powstrzymać polityk przed rozrzucaniem po sali plenarnej kawałków papieru, przypominających banknoty.

Bosak: Byliśmy wykluczani za brak maski

Bosak zwrócił w mediach społecznościowych uwagę na podwójne standardy w podejściu do polityków poszczególnych ugrupowań.

"W kwestii wczorajszego zachowania poseł Klaudii Jachiry, warto zwrócić uwagę że marszałek Sejmu Elżbieta Witek zastosowała jedynie upomnienie" – napisał na Twitterze jeden z liderów Konfederacji.

"Posłów Konfederacji wykluczała po prostu za to, że siedzieli, twierdząc że uniemożliwiają prowadzenie obrad brakiem maski na twarzy" – przypomniał.

twitter

Parlamentarzyści Konfederacji byli wielokrotnie wykluczani przez marszałek Witek z sali obrad tylko dla tego, że odmawiali zakładania na twarz masek.

Jachira: Posprzątam po pokonaniu PiS

Jak słychać na nagraniach już w trakcie "happeningu" Jachiry wiele osób krzyczało do posłanki, aby ta zeszła posprzątać zrobiony przez siebie bałagan. Po całym zdarzeniu internet obiegły zdjęcia pań sprzątaczek, które musiały zbierać porozrzucane przez poseł śmieci.

Polityk opublikowała w internecie wpis, w którym odniosła się do krytycznych głosów.

"Dziękuję za ogromne wsparcie, jakie od Was dostałam! A tym, którzy kazali mi posprzątać w Sejmie, obiecuję, że to zrobię, gdy tylko opozycja wygra wybory!" – napisała poseł Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj też:

Braun publikuje ekspertyzę: Nakaz noszenia masek w Sejmie nielegalnyCzytaj też:

Nie mogą wytrzymać bez przymuszania innych do noszenia masek? Medycy apelują do Johnsona