"Może mnie pan obrażać". Spięcie polityków w studiu TV

Prowadzący program na antenie Polsat News zapytał rzecznika PiS Radosława Fogla o to, czy osobą odpowiedzialną za komunikację w sprawie Odry nie powinien być premier Mateusz Morawiecki.

– Apelowałbym o ograniczenie politycznego rozpatrywania tej sprawy, to niczemu nie służy – ani Odrze, ani rozwiązaniu problemu. Pani minister Moskwa jest dziś najwłaściwszą osobą do komunikacji, nie widzę potrzeby zmian. Mamy wiedzę o algach, badamy dalej. Trzeba dojść do sedna tej sprawy. (...) Boli mnie to, że pani marszałek Polak wierzy bardziej niemieckiemu Ministerstwu Klimatu landu Brandenburgia niż polskiemu Ministerstwu Klimatu – odparł Fogiel, nawiązując do wypowiedzi marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak na temat obecności rtęci w Odrze.

"Nie zaklinajcie rzeczywistości"

Z kolei Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do obecnych w studiu wiceminister klimatu i środowiska Małgorzaty Golińskiej i Radosława Fogla. – Nikt wam nie mówi, że pan Kaczyński z panem Morawieckim zatruli Odrę. Natomiast wszyscy ze zdziwieniem i przerażeniem patrzymy na to, co stało się po zatruciu, jak niekompetentnie działali państwo w tej sprawie. Premier zdymisjonował dwie osoby, nie dymisjonuje się, jak wszystko jest w porządku. Nie zaklinajcie rzeczywistości. To, co zrobiliście, pokazało absolutny chaos kompetencyjny, bezład waszych działań w momencie kryzysu. Dymisją dowiedliście, że macie niekompetentnych urzędników – zaznaczył.

Na to ostro zareagowała Golińska: – Może pan obrażać mnie i innych polityków, ale nie urzędników i zarzucać im niekompetencje. Opowiada pan brednie łatwo jest ferować wyroki, gdy nie ma się ochoty nawet zapoznać z badaniami.

Wiceminister dodała, że "od wielu lat w Odrze obserwujemy, niestety, zbyt wysoki poziom przewodności - zanieczyszczenia różnymi substancjami przez człowieka". – Naszym olbrzymim wyzwaniem jest przegląd pozwoleń wodno-prawnych, inwentaryzacja nielegalnych spustów ścieków do Odry oraz monitoring 24 godziny na dobę – podała Golińska.

Zapowiedziała, że będzie on wprowadzony "na pewno do końca kadencji".

Czytaj też:

Katastrofa na Odrze. "Die Welt": Kierownictwo PiS stało się nerwowe