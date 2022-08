Brzeziński na Campusie Trzaskowskiego: Przyszłość jest wasza

Druga edycja organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wydarzenia o nazwie "Campus Przyszłość"ma się odbyć w dniach 26 sierpnia – 1 września. W imprezie weźmie udział 1 250 osób. Jak zdradzili organizatorzy, część z nich będą stanowili obcokrajowcy. Dotychczas zaplanowano siedem paneli tematycznych, co może ulec zmianie. W spotkaniach weźmie udział między innymi ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski,, poseł PO Krzysztof Brejza, działacz LGBT Bart Staszewski, prof. Magdalena Środa, publicysta Tomasz Terlikowski czy izraelski pisarz Yuval Noah Harari.

Brzezinski: Przyszłość jest wasza

W otwarciu imprezy obok samego Trzaskowskiego wystąpił ambasador USA Mark Brzezinski. Prezydent Warszawy przekazał, że podczas Campusu dyskusje będą dotyczyć m.in. Ukrainy, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, ekologii i praw mniejszości.

– Dziś natomiast zaczynamy od tego, co jest chyba najważniejsze. Będziemy mówić o bezpieczeństwie i relacjach polsko-amerykańskich – podkreślił polityk.

Następnie na scenę wszedł ambasador Mark Brzezinski. – Witajcie młoda generacjo Polski. W imieniu Ameryki – dziękuję wam. Widzimy, co zrobiliście, jako państwo. Nie każdy umie to zrobić. W Ameryce pokazaliśmy to po bombardowaniu w Pearl Harbor.Pokazaliście, co to rola demokracji. Przyszłość jest wasza – mówił Brzezinski.

"Polska jest bezpieczna"

Ambasador podkreślił, że Polska jest bezpieczna. Powiedział mi to amerykański głównodowodzący w Polsce. Amerykańscy żołnierze są gotowi do walki w Polsce w każdej sytuacji - zapewnił.

– Amerykę z Polską łączy szczególna więź, szczególne partnerstwo. Mamy tu 10 tys. żołnierzy. To my: Polacy i Amerykanie razem musimy brać udział w tej operacji związanej z sytuacją w Ukrainie – kontynuował.

Jednocześnie Brzezinski stweirdził, że relacje europejskie są dla Polski bardzo ważne. – Gdybym miał poprosić was, młodych, o jedną rzecz, to o to, byście wyszli do Europy, zrozumieli Europejczyków – stwierdził.

