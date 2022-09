"Łapię się za głowę". Biedroń skomentował słowa Tuska

Polityk lewicy był w piątek gościem na antenie Polsatu News. Robert Biedroń komentował stosunki pomiędzy partiami opozycyjnymi. Lider PO Donald Tusk forsuje pomysł jednej, wspólnej listy bloku opozycyjnego. Szefowie pozostałych partii nie są jednak pozytywnie nastawieni do tej inicjatywy, obawiając się zmarginalizowania przez PO.

Biedroń stwierdził, że problemem dla Tuska powinno być Prawo i Sprawiedliwość, a nie lewica.

– Trzeba wspierać, podlewać pięknie te tysiąc kwiatów na opozycji, żeby pięknie wyrosły, bo to jest dzisiaj nasz cel, żebyśmy odsunęli PiS od władzy, przejęli władzę i mądrze gospodarowali tym krajem, bo PiS mądrze już nie gospodaruje tym krajem. To jest dzisiaj wyzywanie. Kiedy słyszę, że dla Donalda Tuska największym zmartwieniem jest Lewica to się za głowę łapię – powiedział europoseł.

Biedroń stwierdził również, że lewica musi znaleźć się po przyszłorocznych wyborach w Sejmie, żeby "dopilnować tych spraw, obietnic, które składają liberałowie". Chodzi o kwestię aborcji i tzw. małżeństw jednopłciowych.

– Ja mam serce po lewej stronie i zawsze będę tego pilnował, podobnie moi koledzy i koleżanki – powiedział.

Reparacje dla Polski

Biedroń odniósł się także do kwestii wypłaty przez Niemcy reparacji dla Polski. W czwartek zaprezentowany został raport dotyczący wysokości zadośćuczynienia za zniszczenia wojenne. Wyniosły one ponad 6,2 biliona złotych.

Jednak europoseł lewicy nie wierzy w to, że polski rząd będzie w stanie wyegzekwować tę gigantyczną kwotę od Niemiec.

– Kiedy PiS mówi o tych bambolionach euro, które w reparacjach dostaniemy. To są banialuki. Oni nie mają już sprawczości panie redaktorze, czyli coś, co utorowało drogę Kaczyńskiemu do władzy i pewnych sukcesów na początku ich władzy, 500 plus i tak dalej. Dzisiaj to już nie działa, widzimy to – stwierdził.

