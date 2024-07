Prof. Karski: Kolejny raz okłamano Polaków

DoRzeczy.pl: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że potrzebna jest zmiana Traktatów UE, żeby móc dalej reformować i rozwijać wspólnotę. Co pan na to?

Prof. Karol Karski: Skończył się wybory do Parlamentu Europejskiego i okazało się, że to, co miało być zarzucone, będzie kontynuowane. Wszelkie zapewnienia ze strony obecnej opcji rządzącej w Polsce również można włożyć między bajki. Mówili, że straszy się ludzi zmianą traktatów, a jak widać, to się będzie działo. Okazuje się, że wszelkie zapewnienie nie odzwierciedlały prawdy. Po raz kolejny okłamano Polaków i kolejny raz okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość miało rację.

Czyli tu nie chodzi tylko o zmianę traktatów, ale również o to, że polityka Zielonego Ładu i migracyjną będą kontynuowane?

Nic nie zostało zarzucone. Wszystkie złe projekty mają być kontynuowane. Zmiana Traktatów UE idąca w kierunku ograniczenia suwerenności państw członkowskich. Podobnie będzie z Zielonym Ładem gdzie wszystko będzie szło w kierunku niszczenia rolnictwa. Niczego innego nie można spodziewać się po osobie, która już tak działała. Głosują za tym politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy i Polski 2050. Warto to zapamiętać, że elementy polskiego obozu rządzącego są "za" choć zapewniano, że to wszystko nie będzie mieć miejsca.

Dopóki będzie w Polsce u władzy obecna koalicja rządząca, to polityka UE będzie w pełni implementowana oraz popierana?

Taka jest cena za przymykanie oczu na wszelkie działania, które mają obecnie miejsce w Polsce. Również jest to cena płacona za ingerencję instytucji unijnych w proces demokratyczny w Polsce. Kiedyś mówiło się "mądry Polak po szkodzie". Teraz można dopowiedzieć dalszą część tego powiedzenia...

